Thijs Römer moet maand de cel in wegens online-misbruik van minderjarige meisjes

Thijs Römer (rechts) in juli bij het verlaten van de rechtbank in Assen, samen met zijn advocaat Wikke Monster. Beeld Vincent Jannink / ANP

De straf is aanzienlijk hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden vroeg om 90 dagen celstraf, waarvan 89 dagen voorwaardelijk, en een (maximale) werkstraf van 240 uur. Daarmee zou Römer slechts een dag in de cel hebben moet zitten.

‘De verdachte heeft fans tussen de 14 en 16 jaar online verleid tot het plegen van ontuchtige handelingen. Hij heeft daarbij doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht dat hij op de slachtoffers had, die erg tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren’, zei de voorzitter van de rechtbank.

Volgens de rechters was er sprake van een patroon: wat begon met vrij onschuldige gesprekken via sociale media, leidde op Römers initiatief al snel tot seksueel getinte berichten en verzoeken om naaktfoto’s of -filmpjes. De meisjes voelden zich gedwongen daarop in te gaan, omdat ze het contact met hun idool niet wilden verliezen. ‘Verdachte heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan het verwerven van kinderpornografie’, staat in de uitspraak.

‘Een grens over’

De 45-jarige Römer erkende bij de behandeling van de zaak twee weken geleden, dat hij ‘een grens over’ is gegaan en met de meisjes in appgroepen sprak over ‘seksualiteit en masturbatie’. Zo gaf hij tips over hoe zij zichzelf moesten vingeren. Naar zijn zeggen waren dit puur technische adviezen: ‘Ik kan me absoluut geen erotisch gevoel herinneren.’

De rechtbank noemt deze verklaring vergezocht en ongeloofwaardig en beklemtoont dat er sprake was van ongelijke verhoudingen, mede vanwege het leeftijdsverschil tussen de dader en de slachtoffers: ruim twintig jaar.

‘Het is van groot belang dat minderjarigen worden beschermd tegen seksueel wangedrag, ook als dat online plaatsvindt.’ Daarom is volgens de rechtbank ‘in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meerdere maanden’ gepast.

Persoonlijke omstandigheden

Zoals in elk strafproces wegen ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte mee in het vonnis. Römer zei tijdens de zitting dat de effecten van deze zaak op zijn privé- en werkleven ‘gigantisch’ zijn. Zo zou hij al een jaar geen werk meer hebben en is zijn inkomstenbron vrijwel volledig opgedroogd. De acteur is uit films geknipt en is rollen kwijtgeraakt.

Römer is onder meer bekend van de RTL 4-serie Moordvrouw, waarin hij een van de hoofdrollen speelde. In 2005 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn rol in Theo van Goghs film 06/05. Hij is een van de bedenkers van de succesvolle Videolandserie Mocro Maffia.

‘De impact van deze strafzaak op de verdachte is zeer groot’, constateren de rechters. ‘Hij is een paria binnen de filmwereld en zal dit ook blijven. Je zou kunnen zeggen dat hij dat aan zichzelf te wijten heeft. Maar dat neemt niet weg dat een van de doelen van een straf, vergelding, al behoorlijk bereikt is.’

Weinig verantwoordelijkheid

De rechtbank neemt het Römer kwalijk dat hij weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag en de oorzaken vooral buiten zichzelf zoekt, onder meer in zijn vrije opvoeding en de naar zijn zeggen lossere seksuele moraal in zijn beroepsgroep.

‘Een werkstraf in combinatie met één dag gevangenisstraf doet aan de gevolgen voor de slachtoffers en het rechtsgevoel in de samenleving geen recht. Daarom legt de rechtbank ook een maand onvoorwaardelijke celstraf op.’ De verdachte moet zich bovendien laten onderzoeken en, indien nodig, meewerken aan een behandeling.

Römer en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak in Assen. Ze willen het vonnis ‘in alle rust bestuderen’, hebben ze persbureau ANP laten weten.

Ongeloof

Een van de slachtoffers, de inmiddels 21-jarige Nena, reageerde dinsdag vol ongeloof op het vonnis. Ze was zo gespannen dat de betekenis niet meteen tot haar doordrong. ‘Dat meen je niet?’, riep ze in de wandelgangen van de rechtbank tegen haar advocaat. ‘Gaat hij de gevangenis in?’

Een half uur later, tijdens een korte, geïmproviseerde persconferentie, zei ze blij te zijn met de uitspraak, omdat die duidelijk maakt dat zij en andere slachtoffers zijn gehoord. ‘Ik wilde laten zien dat het goed is om naar de politie te stappen, dat de waarheid altijd boven tafel komt. Als ik dit heb laten bezinken, kan ik verder met mijn leven. Kop d’r veur, zeggen ze in Groningen. Het komt wel goed.’