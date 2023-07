Thijs Römer geeft toe dat hij grens overging in online contact met minderjarige meisjes

Leden van de rechtbank en de officier van justitie poseren voor de fotografen voorafgaand aan de rechtszaak. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het Openbaar Minister vervolgt de 44-jarige Römer voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes tussen 2015 en 2017, die ten tijde van het delict 14 tot en met 16 jaar oud waren. Daarbij is volgens het OM geen fysiek contact geweest tussen Römer en de slachtoffers.

Römer, die toegeeft contact te hebben gehad met de drie, had eerder tegen de politie verklaard dat hij vond dat hij geen grens was overgegaan. Daar kwam hij in de rechtbank in Assen op terug. ‘Ik vind nu dat ik wel een grens over ben gegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur’, zei hij. Dat zou hij ‘niet goed in het oog hebben gehad’.

Tips over masturberen

Hij gaf toe dat er over ‘seksualiteit, over masturbatie’ is gesproken. Zo gaf hij in een Whatsappgroep tips over masturberen. ‘Ik heb over het hoofd gezien dat het voor haar groot was en voor mij klein was en niet veel betekende’, zei hij erover. Hij zegt niet door te hebben gehad dat hij mogelijk iets strafbaars deed.

Achteraf gezien vindt hij dat hij het contact met de meisjes had moeten verbreken. ‘Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven, of elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.’

Römer ontkent dwang

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan zijn in de rechtbank aanwezig, de verklaring van de derde wordt voorgelezen door haar advocaat. Een van de vermeende slachtoffers zei in de rechtszaal dat ze is gedwongen om foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. Römer ontkent dat er sprake is geweest van dwang en dat er seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld.

Een van de drie vrouwen deelde haar ervaringen met Römer vorig jaar via sociale media. Destijds ontkende de acteur de aantijgingen en dreigde hij met een aangifte wegens laster en smaad.