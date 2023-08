Thijs Römer én het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep in zedenzaak

Thijs Römer. Beeld ANP

Dat het OM niet met de gerechtelijke uitspraak kan leven, mag opvallender heten dan dat Römer (45) beroep aantekent. Het oordeel dat de rechtbank in Assen twee weken geleden uitsprak, was namelijk zwaarder dan de eis van het OM. Römer kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast legde de rechter hem een werkstraf van 240 uur op.

Het hoger beroep van het OM richt zich met name op een deel van de uitspraak, legt een woordvoerder uit aan persbureau ANP. Voor een van de aspecten van de tenlastelegging sprak de rechter Römer namelijk vrij. Het gaat om ‘het onverhoeds toesturen van een naaktfoto’, aldus de woordvoerder.

Niet herkennen in beeld

Römer zelf meldde dinsdagochtend eveneens in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. In een toelichting via zijn advocaat benadrukt de acteur dat hij niet het leed van zijn slachtoffers wil bagatelliseren. ‘Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter’, aldus Römer, ‘maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.’

De delicten waarvoor Römer veroordeeld is, vonden plaats tussen 2015 en 2017. Volgens de rechtbank heeft Römer in die periode ‘doorlopend misbruik’ gemaakt van het feit dat de meisjes ‘tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren’. Met zijn ‘onbetamelijke gedrag’ heeft hij de grenzen van de minderjarige slachtoffers overschreden, zei de rechter in de uitspraak.

De zaak kwam in het voorjaar van 2022 aan het licht toen een van de slachtoffers op Twitter bekendmaakte dat de bekende acteur haar had aangezet om naaktfoto’s te sturen. Römer zou op zijn beurt dickpics en seksueel getinte filmpjes hebben verstuurd. Het slachtoffer was destijds 14 jaar oud. Kort daarna meldden zich twee vrouwen met eenzelfde verhaal.