Thijs H.: ‘Ik kreeg opdracht om mensen te doden, maar was van binnen keihard aan het huilen’

Rechtbanktekening van Thijs H. Beeld ANP

Die ontdekking was ‘een soort eureka-moment’, vertelt de 28-jarige verdachte maandag voor de rechtbank in Maastricht. Maar het was ook beangstigend: ‘Ik was bang voor de consequenties, het onvoorstelbare, moord, marteling.’

Hij heeft het voortdurend over ‘het systeem’, waarover niet gesproken mocht worden. Hij was bang voor een complot en bespeurde die codetaal in Netflix-series als BoJack Horseman en de That 70’s Show. Ook vrienden communiceerden in codetaal. Hij hoorde geen stemmen in zijn hoofd, zegt H., maar hij kreeg opdrachten door via kentekens van auto’s, nieuwsberichten of de klok.

Begin mei vorig jaar kreeg hij ‘de opdracht’ om twee mensen te vermoorden, anders zou zijn familie eraan gaan. ‘Dat gebeurde door een combinatie van kentekenplaten en nieuwsberichten’, zegt hij tegen de rechtbank. ‘Soms ontstonden ideeën en wanen in mijn hoofd.’

Dertig keer

En dus pakte hij op 4 mei vorig jaar een mes uit zijn kamer in Den Haag. Daarmee stak hij dertig keer in op het hoofd en lichaam van de 56-jarige Etsuko, een vrouw van Japanse afkomst, in de Scheveningse Bosjes in Den Haag.

‘Waarom dertig keer gestoken, waarom ook in het hoofd?’, vraagt de officier van justitie. H.: ‘Ik ging door totdat ze dood was. Ik richtte niet, ik stak doelloos.’ Hij sneed ook haar linkerpink af en stak die in zijn jaszak. ‘Ik dacht dat ik bewijs nodig had’, zegt hij. ‘Ik had ’s avonds een afspraak met mijn ex-vriendin en dacht dat zij de jury was voor die opdracht. Maar ik kon er niet tegen om een pink in mijn jaszak te hebben en gooide hem weg.’

Maar hij kon geen tweede persoon doden. ‘Ik zei tegen de lucht: ok, dat is nummer één, laat mij nummer twee zijn’, aldus H. ‘Ik wilde niet meer leven, ik werd gek van de wereld, ik kon het niet meer aan.’

De advocaten van de nabestaanden, Phil Boonen (l.) en Sebas Diekstra, arriveren bij de rechtbank. Beeld ANP

Demonisch gedrag

In verwarde stemming vertrok hij naar zijn ouderlijk huis in Brunssum. Volgens zijn moeder vertoonde haar zoon ‘demonisch gedrag’ – hij siste zelfs naar haar. Ze alarmeerde de ggz-instelling waar hij onder behandeling was, maar die zag geen reden voor een spoedopname. Maandagavond 6 mei kreeg hij ‘via tv’ opnieuw een moordopdracht, anders zou zijn moeder eraan gaan. En het moesten er opnieuw twee zijn. ‘Het was alsof alle nieuwsberichten over mij gingen’, vertelt hij de rechtbank.

Dinsdagmorgen 7 mei toog hij naar de Brunssummerheide, met het grootste keukenmes uit het ouderlijk huis. Daar liet hij een eerste potentieel slachtoffer nog lopen: ‘Ik kon het gewoon niet. Ik moest moed verzamelen.’ Bij de tweede voorbijganger sloeg hij wel toe. De 63-jarige Diny werd met vier steek- en zes snijwonden om het leven gebracht. ‘Van binnen was ik keihard aan het huilen’, zei hij later tegen de politie.

Hij vluchtte even de bosjes in om bij te komen, waarna hij op zoek ging naar zijn tweede slachtoffer. Dat werd de 68-jarige Frans, die zich nog probeerde te verweren door zijn belager met een hondenriem te slaan.

Daarna brachten zijn ouders hem naar de ggz-instelling, waaruit hij twee keer zou ontsnappen. De volgende dag werd hij ’s avonds op straat aangehouden, na een landelijk opsporingsbericht.

Psychose

Aanvankelijk ontkende H. iets met de moorden te maken te hebben, om pas in augustus een bekentenis af te leggen: ‘Ik heb de moorden gepleegd.’ Die zou hij volgens eigen zeggen in een psychose hebben gepleegd.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben hem volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Maar het Openbaar Ministerie twijfelt daaraan. Want niet alleen heeft H. tijdens de moorden steeds zijn telefoon enkele uren uitgezet, ook heeft hij op internet gezocht naar artikelen over het veinzen van een psychose.

Tevens is door zijn advocaat psychiater Jan Swinkels als adviseur ingeschakeld, die al in een pril stadium op tv bij Pauw heeft verklaard dat er sprake zou kunnen zijn van een psychose met bevelshallucinaties. Op vragen daarover valt H. maandag even fel uit naar de officier van justitie: ‘U denkt toch niet dat iemand van het kaliber Jan Swinkels mij helpt om een psychose te faken.’