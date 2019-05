Thijs H., een doodgewone, leuke, slimme jongen die nu verdacht wordt van drievoudige moord. Hoe kan dat?

Zijn vrienden en studiegenoten zijn verbijsterd. Thijs H. zit sinds woensdagavond vast op verdenking van het doden van drie mensen deze week. ‘Hij zag er niet uit als een jongen die problemen had.’

Twee maanden geleden meldt Thijs H. zich met zijn moeder aan de Hooikade in Den Haag, om de hoek bij het Malieveld. Vanuit Brunssum zijn ze naar de Randstad gereden, op zoek naar een plek waar Thijs (27) weer op zichzelf kan wonen. Na zijn studietijd in Delft en Leiden is hij tijdelijk teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis in Zuid-Limburg.

De verhuurmakelaar ziet na de ontmoeting geen belemmering om de bescheiden studio aan Thijs te verhuren. ‘Ik heb hem nog even gecheckt, maar het was een prima jongen. Niks op aan te merken’, zegt de man nu, op voorwaarde van anonimiteit.

Afgelopen zaterdag blijkt H. toch een rafelrandje te hebben: hij trapt de deur van de badkamer in. Een geschrokken huisgenoot licht de eigenaar van de appartementen in. Maandag spreekt die erover met H., die zijn excuses aanbiedt. ‘Hij wist niet wat hem had bezield en hij zou de kosten van de deur vergoeden. Daarmee was het afgekaart’, aldus de makelaar.

De volgende keer dat de makelaar iets over Thijs H. hoort, is het van journalisten. Die willen van hem weten of hij ooit had kunnen bevroeden dat H. drie moorden op zijn geweten zou kunnen hebben.

Scheveningse Bosjes

De eerste moord zou hebben plaatsgevonden op dezelfde middag dat H. de badkamerdeur molesteerde. Even verderop in de Scheveningse Bosjes wordt zaterdag het dode lichaam gevonden van een 56-jarige vrouw. Ze ligt naast haar bakfiets, een van haar twee honden drentelt om haar heen. Haar dood stelt de politie voor een raadsel: waarom werd uitgerekend deze vrouw om het leven gebracht?

Dinsdagochtend is het twee keer raak, op de Brunssummerheide. Volgens de politie zijn de 63-jarige vrouw en de 68-jarige man vermoedelijk doodgestoken. Ook zij lieten, los van elkaar, hun hond uit.

Een dag later legt de politie een verband tussen de drie vermoedelijke moorden. Woensdagavond verspreiden zij een opsporingsbericht met H.’s volledige naam en foto. Met daarin het advies hem niet zelf te benaderen, ‘mede in verband met zijn mogelijk labiele geestelijke gesteldheid’.

In Den Haag, naar later blijkt in H.’s woning aan de Hooikade, is dan al een huiszoeking aan de gang. Om half 11 ’s avonds wordt H. aangehouden, ergens ‘op de openbare weg in Zuid-Limburg’. Hij zit sindsdien in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Bemelerberg

Patrick Candel kan er nog steeds niet over uit. Woensdagochtend, kort voor het middaguur, rijdt hij met zijn auto over de Limburgse Bemelerberg. Met een moederdagcadeau voor zijn vrouw op zak is hij op weg terug naar huis in Berg en Terblijt, als bij een hotel-brasserie iemand opduikt langs de weg. ‘Hij stond met zijn handen in zijn zakken en keek een beetje om zich heen. Hij draaide zich meteen om toen hij me zag, dat was wel gek.’

Die avond stoot Candel zijn vrouw aan als hij het opsporingsbericht van de politie voorbij ziet komen. De jonge man met de grote neus en donkerblauwe jas, die daar zo moederziel alleen langs het grasveld stond te staan, blijkt Thijs H. Candel belt de tiplijn van de politie. Een half uur later leest hij dat H. is opgepakt.

Politie en justitie zeggen weinig over H. Het nieuws van zijn arrestatie is nog vers, het onderzoek loopt nog. Het advocatenkantoor waar hij als tiener aan de slag ging, verwijst door naar de advocaat die hem nu bijstaat. Die wil niet op vragen ingaan.

Of het klopt dat H. de nacht van dinsdag op woensdag heeft doorgebracht in een ggz-kliniek in Maastricht, zoals dagblad De Limburger meldt? ‘Daar kan ik niks over zeggen’, zegt een woordvoerder van de instelling, Mondriaan. Wel bevestigt het Openbaar Ministerie dat H. patiënt ‘is of was’ bij deze psychiatrische kliniek. Woensdagochtend vroeg raken daar vijf mensen gewond bij een steekpartij. Of H. daarbij is betrokken wil Mondriaan niet zeggen. De politie laat weten dat hij op dit moment geen verdachte is in deze zaak.

Harde werker, altijd positief

Thijs H. groeit op in Zuid-Limburg, hij werkt er bij de plaatselijke supermarkt en gaat aan de slag bij het advocatenkantoor van zijn moeder. Hij doet er de financiële administratie en beheert een tijdlang de website. In datzelfde jaar, in 2012, begint hij in Leiden aan een universitaire studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Aan de TU in Delft studeert hij daarna nog nog twee jaar industriële ecologie.

H. heeft dan al een baantje in de wacht gesleept als data-analist bij een veelbelovende start-up. Hij krijgt er een kans omdat hij met de besten komt bovendrijven tijdens een hackathon. Bij het jonge bedrijf zijn ze, nog steeds, lyrisch over hem. Thijs werkt hard, is altijd positief en lacht veel. ‘Een doodgewone, leuke, slimme jongen met een enorme potentie’, herinnert zijn toenmalige werkgever zich. Hij heeft hem pas nog een nieuwe baan aangeboden.

De man – ook hij wil niet met zijn naam in de krant – kan niet bevatten dat de ‘speelse’ Thijs, die zo gek is van de natuur en zo graag mag surfen en skaten in Scheveningen, een drievoudige moord op zijn geweten zou hebben. ‘Hij zag er niet uit als een jongen die problemen had.’ Wel herinnert zijn voormalige werkgever zich dat H. in 2018 een auto-ongeluk heeft gehad.

Welke (oud)-studiegenoot je ook over hem spreekt: niemand heeft kunnen vermoeden dat Thijs H. ooit op korrelige camerabeelden over het internet zou gaan.

Een oud-studiegenoot zegt: ‘Ik kan me niet voorstellen dat hij dit zo heeft gewild.’

Aanvulling: op verzoek van een geïnterviewde is een citaat uit dit verhaal na publicatie verwijderd.