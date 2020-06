Thijs H., die drie mensen doodstak, vreesde ‘psychopaten die in codetaal communiceren’

Rechtbanktekening van Thijs H. tijdens de inhoudelijke behandeling. Beeld ANP

Dat vertelde hij maandagmorgen voor de rechtbank in Maastricht, waar het proces tegen hem is begonnen. ‘Het was of ik een eurekamoment had’, zei hij. ‘Het maakte me heel angstig. Ik was bang voor de consequenties, het onvoorstelbare, moord, marteling.’

In Netflixseries zag hij codetaal, ook mensen in zijn omgeving zouden zich volgens hem uitdrukken in codetaal. Hij dacht dat het in het systeem werd stilgehouden, maar dat het zo wel werkte, en concludeerde dat hij ‘ook zelf die codetaal moest leren’. Toen de rechter doorvroeg, zei hij hulpeloos: ‘Ik weet het ook niet.’

Ook gebruikte hij tijdens zijn studie veel drugs, zowel allerlei harddrugs (speed, cocaïne, xtc, ketamine) als cannabis. Tijdens de zitting zei H. dat hij vooral verslaafd was aan hasj.

Phil Boonen (L), advocaat van de nabestaanden van de Brunssumse slachtoffers en advocaat Sebas Diekstra (R) arriveren bij de rechtbank. Beeld ANP

Steekwonden

Thijs H. stak op 4 mei 2019 eerst de 56-jarige Etsuko dood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, waar hij op kamers woonde. Het slachtoffer had dertig steekwonden en drie snijwonden. Ook sneed hij de linkerpink van de vrouw af.

Volgens hem kreeg hij opdrachten en berichten om mensen om te brengen. Drie dagen later bracht hij op de Brunssummerheide – niet ver van zijn ouderlijk huis in Brunssum – ook de 63-jarige Diny (vier steek- en zes snijwonden) en de 68-jarige Frans (tien steek- en vier snijwonden) om het leven.