Thijs H. bekent drie moorden, maar OM twijfelt of die inderdaad ‘in een psychose’ zijn gepleegd

De politie doet onderzoek in de woning van Thijs H. in Den Haag. Beeld ANP

‘Ik heb deze moorden gepleegd’, zei de verdachte vrijdagmorgen direct na het begin van de rechtszitting in Maastricht. Aanvankelijk ontkende Thijs H. dat hij de drie mensen had doodgestoken. Begin augustus heeft hij toch een bekentenis afgelegd tegenover de politie. Hij verklaarde dat hij ‘opdrachten en berichten kreeg om mensen om te brengen’.

De stemmen in zijn hoofd zeiden dat hij twee mensen moest doden, anders zou zijn familie iets aangedaan worden. Na de eerste moord in de Schevenings Bosjes in Den Haag begon hij te twijfelen, vertelde hij de politie. Maar ‘via een tv-uitzending’ kreeg hij vervolgens door dat het er toch echt twee moesten zijn. Daarna heeft hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man op de Brunssummerheide vermoord.

‘Heeft u nooit een moment gehad toen u die berichten of opdrachten kreeg, dat u dacht: dit klopt niet, dit zit alleen in mijn hoofd?’, vroeg de rechtbankvoorzitter aan H. De verdachte – halflang, sluik haar en gekleed in een overhemd met grijswitte patronen en een spijkerbroek: ‘Nee.’

Voorbedachten rade

Het Openbaar Ministerie twijfelt of H. tijdens de moorden in een psychotische toestand verkeerde. Officier van justitie Joan Holthuis meldde dat op de computers van de verdachte zoekopdrachten zijn gevonden die kunnen duiden op het veinzen van een psychose. Zo zocht hij volgens het OM op: ‘Hoe moet je je gedragen als je psychotisch wil overkomen?’ En: ‘Hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden?’

Daarom verdenkt het OM hem vooralsnog van drievoudige moord. En sluit het niet uit dat hij de misdrijven met (een mate van) voorbedachten rade heeft gepleegd. Als Thijs H. echt in een psychose verkeerde, zal hij hoogstwaarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Dat onderscheid is belangrijk voor de strafmaat.

Advocaat Serge Weening hekelde de ‘ongenuanceerde’ uitlatingen van het OM, die ‘een bepaalde sfeer creëren’. Hij vindt dat eerst het onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) moet worden afgewacht. Thijs H. zal daar eind deze maand worden opgenomen. Het is vooral aan de psychologen en de psychiaters van het PBC om te bepalen in welke geestesgesteldheid Thijs H. de misdrijven heeft begaan, aldus Weening.

Drugs- en medicijngebruik

Het PBC zal ook onderzoeken welke invloed drugs- en medicijngebruik hebben gehad op zijn geestelijke toestand. Volgens het OM heeft H. ‘veelvuldig’ drugs gebruikt. Advocaat Weening erkende dat zijn cliënt gedurende ‘een lange periode’ voor de delicten harddrugs heeft gebruikt, maar daarmee al was gestopt toen de fatale steekpartijen plaatsvonden. Hij zou toen nog wel softdrugs gebruiken.

Ook slikte hij dextro-amfetamine voor adhd. Volgens H. zelf kan die medicatie mede de psychoses hebben veroorzaakt, zei hij tegen de politie. Het OM zet vraagtekens bij die verklaringen. ‘We weten simpelweg niet wat zich in het hoofd van deze verdachte afspeelt en heeft afgespeeld’, aldus officier Holthuis. ‘Hij heeft wisselende verklaringen afgelegd.’

Het OM heeft ‘overvloedig dna-bewijs’ tegen de verdachte, zei de officier. Ook hebben getuigen H. gezien in de buurt van de plaatsen delict. De ouders van H. werken volgens het OM niet mee om de waarheid boven tafel te krijgen: ze hebben de bebloede kleding van hun zoon en zijn rugzak gewassen en zelfs het mes dat in de rugzak zat, schoongemaakt. Ze zijn echter geen verdachten in deze zaak, onderstreepte de persofficier na afloop.

Volgens advocaat Weening hebben de ouders van zijn cliënt niet opzettelijk sporen gewist: ‘Er zijn geen dingen moedwillig gewassen door de familie.’

Tijdens de zitting maakte de verdachte een relatief rustige indruk. Hij oogde wel schuchter en timide, maar gaf de rechter steeds netjes antwoord. Aan het eind nam hij zelfs nog even het woord om excuses te maken aan de nabestaanden: ‘Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd.’ De volgende rechtszitting is op 4 november.