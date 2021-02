Thierry Baudet zit de haalbaarheid van zijn verkiezingsprogramma in de weg

Een voor een presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. Vandaag: Forum voor Democratie, de enige partij die zowel economisch als cultureel uitgesproken rechts is.

Vier jaar geleden was Forum voor Democratie een belofte. Thierry Baudet trok volle zalen met zijn opstand tegen het partijkartel. Nieuw was dat het verzet tegen eenpartijstaat Nederland niet uit de grensgebieden kwam, of van onderop, maar uit de grachtengordel zelf. Bovendien was er een partijleider die Latijn sprak, boeken had geschreven en zich omringde met prominenten van velerlei snit. Hoofdpunt uit het programma van 2017 was de renaissance van de democratie, te bereiken door middel van referenda.

Nu is alles anders, behalve het programma. Forum wil nog steeds het kartel openbreken met referenda. De partij maakte intussen een dollemansrit door. Eerst met twee man in de Kamer, daarna korte tijd de grootste partij in de provincies en de Senaat. De instorting begon meteen daarna, met de boreale speech van Baudet.

Volgde een onverkwikkelijke ruzie met Henk Otten, waarna het hele land mee genoot van de implosie in november, na onthullingen over antisemitisme en knallende ruzie in de top. Theo Hiddema ging, Wybren van Haga kwam. Die laatste drukt inhoudelijk zijn stempel met zijn harde kritiek op het huidige coronabeleid. Dat was precies waar Hiddema weinig brood in zag.

Motto Stem Nederland terug Boodschap Met referenda maken we een eind aan het partijkartel Opvallendste zin ‘Eén munt, maar verschillende economieën, landen en culturen? Dat werkt niet.’

Forum aan het roer

Soevereiniteit is nog altijd het hoofddoel. Nederland moet over zijn eigen lot beschikken. Vandaar ook het vertrek uit de euro en ‘de onvermijdelijke Nexit’ – onvermijdelijk, ofschoon er een bindend referendum aan voorafgaat. Het thema corona is de jongste loot aan diezelfde stam, aangezien ‘allerlei maatregelen worden opgelegd’ die onze vrijheid belemmeren.

Het coronastandpunt is het belangrijkste verschil tussen Forum en de PVV van Geert Wilders. Forum wijst de inperking van burgerrechten radicaal af en kritiseert de eenzijdige medische blik op de ‘volksgezondheid’, dat laatste tussen aanhalingstekens. ‘Er dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht’. Wat dat precies is, blijft in het ongewisse.

Het programma is in betrekkelijk kalme bewoordingen gesteld, rustiger dan partijleider Baudet zich soms uitlaat. Wie afgelopen maanden afgekoppeld was van Twitter, zou denken dat dit programma bij een partij hoort die weliswaar rechts van de VVD opereert, maar toch minder rabiaat is dan de PVV.

Net als vier jaar geleden concentreren Baudet en de zijnen zich op de ‘kartelbestrijding’. Dat kartel moet breed worden gezien, ook goededoelenloterijen als de Postcodeloterij vallen er onder. Zij houden de financiering van het kartel in stand, aangezien onder andere Vluchtelingenwerk en Urgenda geld van de loterijen krijgen. Deelnemers aan de Postcodeloterij moeten zelf bepalen waar hun inleg naartoe gaat.

Onder hetzelfde kopje soevereiniteit en democratie pleit Forum voor de terugkeer van de menselijke maat. Weg van schaalvergroting, efficiency, vergadercultuur en functioneel bouwen. FvD breekt een lans voor wat wordt geframed als ‘kneuterigheid’, ook in de architectuur. Geen modernistische architecten en ideologieën, maar aandacht voor schoonheid in de bouwstijlen. Alle overheidsgebouwen moeten ‘zo mooi zijn dat iedere Nederlander er trots op kan zijn’.

Originaliteit

Onduidelijk is of Forum in economisch opzicht links dan wel rechts geplaatst moet worden. In die zin is dit programma beslist origineel, met enerzijds SP-achtige ideeën als de AOW terug naar 65, meer geld naar de zorg en het onderwijs. Daar staat tegenover dat het kwartje van Kok terug moet en dat Forum niet wil meedoen met het dwarszitten van automobilisten. Ook moet de hypotheekrenteaftrek in stand blijven. Sterker, de wet-Hillen moet terug waarin het aflossen van de hypotheek werd beloond met een belastingkorting.

Voor huizenbezitters is het programma een oase. Aan bijzondere voornemens ontbreekt het evenmin. Er komt een recht op terugkeer voor Nederlandse emigranten. Daar worden ook de Afrikaner boeren toe gerekend die zich in Zuid-Afrika bedreigd voelen, ook al hebben ze Nederland twee eeuwen of langer geleden verlaten.

Forum waarschuwt voor China en Turkije in verband met de mogelijkheid van spionage; maar wil wel de verhoudingen met Rusland normaliseren. Geen woord over het feit dat de jongste spionageperikelen juist met Rusland hebben plaatsgehad.

Nog een droom: Schiphol naar zee verhuizen; natuur, recreatie en wonen op de plek waar Schiphol nu ligt. Misschien iets té origineel: Nederland schiet een raket naar de maan, met als lanceerbasis Aruba. Helaas, over het grondgebruik van Aruba gaat De Haag niet langer.

Haalbaarheid

In theorie bevindt Forum zich ergens tussen 50plus, SGP, de VVD en PVV. Economisch rechts, cultureel ook rechts. Dus het kwadrant waarvan opiniepeilers al jaren het water in de mond loopt, aangezien daar de verweesde kiezers zitten. In beginsel zou dat aanknopingspunten moeten bieden.

Al zijn er zeker programmapunten die voor andere partijen onverteerbaar zullen zijn, vooral wat betreft de rechtsstaat. De Nexit, opzeggen van Schengen, vertrek uit het Europese Hof voor de Mensenrechten, niet langer toelaten van asielzoekers, het zijn stuk voor stuk voornemens die voor de meeste andere partijen verboden terrein zijn.

Maar het belangrijkste obstakel voor de haalbaarheid is niet het programma. De schrijver van een concurrerend verkiezingsprogramma liet zich laatst ontvallen dat programma’s er vooral zijn om partijleiders niet in de weg te zitten. Bij Forum is het andersom, de partijleider zit de haalbaarheid van zijn programma in de weg.