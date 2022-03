Thierry Baudet berispt omdat hij weigert nevenfuncties openbaar te maken

Thierry Baudet tijdens de algemene politieke beschouwingen, september 2021. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Volgens de Gedragscode, die door de Tweede Kamer zelf is ingesteld, moeten Kamerleden nevenfuncties, extra inkomsten en giften melden in een openbaar register. Dit om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Baudet vindt dit onzin. Volgens hem hebben zijn activiteiten buiten de Kamer niets met zijn werk als parlementariër te maken.

De kwestie kwam aan het rollen na een klacht van een burger bij het College van onderzoek integriteit. Deze onafhankelijke commissie is vorig jaar opgericht, onder meer nadat de Europese corruptiewaakhond Greco jarenlang had gepleit voor beter toezicht op nevenactiviteiten van Nederlandse parlementariërs. Het college adviseerde de Kamer om Baudet te berispen en hem te verzoeken zijn nevenfuncties en -inkomsten alsnog te melden. De Tweede Kamer volgde dit advies dinsdag in grote meerderheid op.

Volgens het College is Baudet bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THBP Media bv, twee organisaties die zich onder meer bezighouden met commerciële activiteiten. Ook hield hij vorig jaar tienduizenden euro’s over aan boeken die hij schreef en verdient hij bij met lezingen.

Niet enige Kamerlid

Baudet werkte niet mee aan het onderzoek van het integriteitscollege. Meedoen is volgens de gedragsregels verplicht, maar op weigering staan geen sancties. De voorzitter van het college, Liesbeth Horstink-von Meyenfeldt, zei vorige maand bezorgd te zijn over Baudets schending van de afspraken. Ze stelde dat het college aanbevelingen wil doen aan de Kamer om de regeling en de gedragscode te verbeteren, maar wilde nog niet zeggen wat voor aanbevelingen.

In het uiterste geval had Baudet voor het schenden van de Gedragscode een maand geschorst kunnen worden. Hij had dan niet mogen meedoen aan debatten, wel aan stemmingen. De FvD-leider liet zich eerder geringschattend uit over deze mogelijkheid: volgens zijn woordvoerder keek hij wel uit naar ‘een maand vakantie’.

Baudet is niet het enige Kamerlid dat het niet zo nauw neemt met de gedragsregels. In 2020, dus voor de laatste verkiezingen, bleek uit onderzoek van tv-programma Zembla dat 21 Kamerleden van links tot rechts nevenfuncties niet of niet volledig hadden vermeld. Baudet was hier een van. ‘Dat neem ik niet eens serieus’, zei hij toentertijd over het openbare register.