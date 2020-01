Thiem gaat lachend strijd aan met ‘koning’ Djokovic

Thiem slaat een forehand in de partij tegen Zverev. Beeld Getty Images

Toen Sweet Caroline van Neil Diamond in de onderbreking klonk, omdat er op de baan wat lampen gerepareerd moesten worden, verscheen er een lach op het gezicht van Dominic Thiem. Het deed hem denken aan thuis. Aan de bergen in Oostenrijk, waar hij het nummer vaak hoort als hij op skivakantie is met zijn familie.

De lach toont de ontspanning die de 26-jarige Oostenrijker tegenwoordig voelt op hardcourt. Hij was altijd een pure gravelspecialist, maar mag zich na de winst op Alexander Zverev in de halve finale op de Australian Open eigenlijk niet meer zo noemen. Thiem won het hoogwaardige duel in vier sets (3-6 6-4 7-6 7-6). Bij zijn debuut in de finale in Melbourne gaat hij het opnemen tegen Novak Djokovic, die op jacht is naar zijn achtste titel.

Thiem en Zverev lieten zien dat tennis ook schitterend kan zijn in het tijdperk na Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. De zogeheten ‘grote drie’ verdelen sinds 2003 het grootste gedeelte van de prijzen. Sommige nieuwe gezichten werden tot een verloren generatie gerekend, omdat het niet lukte om van de legendes te winnen. Ook Thiem had het er lang moeilijk mee. Hij moest het leren, vertelde hij na de winst op Zverev. ‘Wij jonge spelers tennissen in moeilijke tijden. Wij moeten al die legendes verslaan. Ik heb geleerd van mijn verloren finales. Vroeger raakte ik tegen het einde van een grandslamtoernooi vermoeid.’

Dat is nu anders. Thiem stuurde in de kwartfinale Rafael Nadal naar huis na een thriller van vier sets en had tegen Zverev alleen in het begin van de partij wat tijd nodig om zijn benen los te schudden. De tennisvrienden maakten er een geweldig gevecht van. Het beste punt van de wedstrijd, misschien wel van het toernooi, werd gemaakt door Zverev in de tweede set op een stand van 3-6 5-4 en 15-15 toen hij door Thiem ver naar achteren werd gedrukt. De Duitser stond met zijn rug zowat tegen de muur om een haast onmogelijk hoge bal terug te slaan. Zverev kon er toch bij met zijn lengte van 1,98 meter, smashte langs Thiem, die aan het net stond, en maakte er een geweldige winner van.

Genoeg kansen

Na dat mooie punt kwamen er nog genoeg kansen voor Zverev, die wordt bestempeld als het beste talent van de nieuwe generatie. Hij serveerde sterk, maar durfde in zijn debuut in een halve finale op een grandslamtoernooi op de beslissende momenten steeds net niet genoeg risico te nemen.

Thiem deed dat wel. Het zelfvertrouwen om ook op de betonnen baan met rubberen toplaag te excelleren kwam na de titel in Indian Wells van vorig jaar. De Oostenrijkse nummer 5 van de wereld won daar in maart vorig jaar in de finale van Roger Federer zijn eerste masterstitel. ‘Die overwinning gaf zoveel zelfvertrouwen. Natuurlijk, de bal stuit daar heel hoog. Het is net gravel. Na die titel ben ik slimmer gaan serveren en retourneren.’

Zverev merkte dat Thiem nu een ‘totaal ander’ spel speelt dan op gravel. ‘Zijn slagen zijn veel vlakker. Eerst was hij een typische gravelspeler. Veel rondrennen, veel beweging. Nu heeft hij een compleet spel voor hardcourt. Hij is een veel betere speler geworden. Hij heeft een kans tegen Djokovic.’

Thiem versloeg vorig jaar op weg naar de ATP-finale in Londen zowel Roger Federer als Novak Djokovic. Thiem gaat de wedstrijd tegen de Servische nummer twee van de wereld terugkijken. ‘Ik moet heel veel risico nemen, maar ook niet te veel. Het is een heel dunne lijn. Bij de laatste wedstrijd in Londen lukte dat geweldig. Maar natuurlijk is Djokovic hier de favoriet.’

Op Roland Garros verloor hij twee keer van gravelkoning Nadal. Thiem moest lachen om zijn lot. Hij lijkt steeds de onverslaanbaar geachte spelers op hun favoriete baan in de finale te treffen. ‘Djokovic is de koning van Australië. Ik ontmoet blijkbaar altijd koningen in de finale.’