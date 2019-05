‘Thialf-schutter’ voor de rechter: ‘Wat heb jij niet begrepen aan mijn ‘nee’?’

Ruim twee jaar na het schietincident op de parkeerplaats van ijsstadion Thialf staat verdachte Charles van der W. eindelijk voor de rechter. ‘Soms is het beter je verlies te nemen.’

‘U was aanwezig, Jonker was aanwezig, en Jonker is gewond geraakt. Wat is er gebeurd?’ De rechter wil het vrijdag graag weten van verdachte Charles van der W. Maar diens antwoorden zaaien eerder vertwijfeling dan dat ze helderheid scheppen. ‘Wat er ook gebeurd is, u heeft er een andere lezing van.’

Het leek een uitgemaakte zaak, nu alweer ruim twee jaar geleden. Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis, dan nog hoofdsponsor van een marathonploeg rond coach Jillert Anema en klepper Jorrit Bergsma, wordt ’s avonds op 7 januari 2017 na het EK schaatsen op een parkeerplaats van ijsstadion Thialf opgewacht door Charles van der W. Die komt verhaal halen, omdat Jonker zich volgens hem niet aan zijn woord heeft gehouden.

Wrok

‘Waarom kom jij je belofte niet na? Een man een man, een woord een woord, toch?’ Maar Clafis nam Van der W.’s detacheringsbureau niet over, zoals zij volgens Van der W. overeenkwamen. Clafis liet het bedrijf failliet gaan. Een week later kocht Jonkers Clafis het failliete E-S Projects voor een symbolisch bedrag. Later zal blijken dat Van der W. Jonker al langer chanteert, uit wrok over de mislukte deal.

‘Ken je me niet meer?’, zou Van der W. die avond hebben gezegd op de parkeerplaats. Hij probeert tevergeefs een achterportier van Jonkers Tesla te openen, grijpt een pistool en schiet op Jonker, die met piepende banden probeert te ontkomen aan de moordaanslag. Althans: dat beweert Jonker. Bij de schietpartij zou hij gewond zijn geraakt aan twee vingers. Hij moet drieënhalve week met zijn gezin onderduiken in een safehouse.

Van der W. heeft met de zakelijke onenigheid een duidelijk motief. Dat de Hagenaar maandenlang voortvluchtig blijft en uiteindelijk in Spanje wordt aangehouden, voedt het idee dat hij wel de dader moet zijn. Hij was bovendien lange tijd lid van schietvereniging. ‘Ik vond schieten leuk, maar ik was niet gek op wapens’, zal hij later verklaren.

Voorbedachte rade kan niet bewezen worden, meent de officier van justitie, poging tot doodslag wel. Hij eist vijf jaar gevangenisstraf tegen Van der W.

Troebel beeld

Maar het beeld wordt troebel omdat Van der W. verklaart dat hij geen wapen had. Er was enkel een alarmpistool in het spel – van Bert Jonker zelf. Van der W. zou dat na een worsteling van Jonker hebben afgepakt, waarna het per ongeluk afging toen Van der W. door de Tesla werd meegesleurd. De verdachte zou het wapen later in een sloot hebben gegooid. Zijn advocaat bepleit vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

De zaak zou eigenlijk al in april vorig jaar behandeld worden, maar toen vroeg het Openbaar Ministerie vanwege aanvullende tenlasteleggingen om uitstel. Een herkansing volgde in november. Toen moest het proces worden aangehouden vanwege een fout van het OM. Dat verzuimde na uitlevering van de verdachte door Spanje de juiste documenten toe te voegen aan het dossier. Jonker was speciaal voor de zitting overgekomen uit de VS, waar hij inmiddels woont.

Vrijdag is Jonker opnieuw aanwezig in de rechtbank in Leeuwarden, net als de 58-jarige verdachte Van der W. Die is ernstig ziek. Met een enkelband mag hij het proces in betrekkelijke vrijheid afwachten. De poging van zijn advocaat Tim Vis om het OM niet-ontvankelijk te verklaren omdat in de uitleveringsdocumenten Van der W. per abuis zou zijn overgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk in plaats van naar het Koninkrijk der Nederlanden wijst de rechtbank af.

Kruitresten

Getuigen horen een knal, zien een pistool, zien Van der W. vallen en achter zwarte dure auto aanrennen. Het wapen is nooit gevonden in de sloot die Van der W. heeft aangewezen. In de Tesla is geen kogel of kogelhuls aangetroffen. Maar, en dit is nieuwe informatie: uit een rapportage van de plastisch chirurg over het letsel blijkt dat er kruit- en metaalresten zijn aangetroffen in de handwond van Jonker.

Beeld ANP

Jonker riep volgens omstanders meteen: ‘Ik ben beschoten.’ Rechter: ‘Heeft u daar iets van gemerkt?’ Van der W.: ‘Nee.’ Waarom, vraagt de rechtbank zich af, gooide hij het wapen weg, als hij eigenlijk slachtoffer was? ‘Omdat ik bang was. Ik dacht de politie mij zou neerschieten.’ De rechter: ‘Ik vind het niet logisch. De politie schiet toch niet zomaar mensen neer?’ En als hij Jonker zo nodig wilde spreken, waarom maakte hij dan niet gewoon een afspraak met Jonker?

Bert Jonker eist 15 duizend euro smartengeld. Zijn advocaat Hans Anker: ‘Aan Jonker is zwaar lichamelijk letsel toegebracht door Van der W. De gevolgen zijn enorm groot geweest: veel pijn, verdriet, onmacht, woede, frustratie, verminderde levensvreugde en gevoelens van onveiligheid.’

Jonker las zelf met een brok in de keel een slachtofferverklaring voor. ‘Hoe kan het zo zijn dat ik iemand zo boos heb gemaakt, dat iemand uit Brazilië over komt om mij bij mijn geliefde sport te vermoorden? Wat heb jij niet begrepen aan mijn ‘nee’?

Tegen de reclassering zei Van der W. eerder dat er volgens hem geen sprake was van een geweldsdelict maar van een ongeluk. Hij vindt dat beiden schuld hebben, maar dat hij nooit naar Thialf had moeten rijden. ‘Soms is het beter je verlies te nemen.’ De rechter: ‘Dat lijkt me een heel wijze opmerking.’ Uitspraak over twee weken.