Theresa May wacht begin juni haar eigen D-day

Beeld AFP

Nog één keer dan. Een allerlaatste keer. Na drie nederlagen gaat Theresa May het Brexitakkoord dat ze met de EU heeft gesloten begin juni aan het Lagerhuis voorleggen. Ze hoopt dat haar partijgenoten dusdanig schrikken van de aanstaande afstraffing bij de Europese verkiezingen, dat ze alsnog steun gaan verlenen. De hoop, echter, lijkt ijdel te zijn. Groot is de kans dat de premier na die stemming haar eigen versie van een no-deal-Brexit gaat beleven.

De timing van de stemming is opmerkelijk. In de week van 3 juni komt Donald Trump naar het Britse eiland voor een staatsbezoek. De Amerikaanse president staat bekend als criticus van Mays akkoord. Tevens staat die week een tussentijdse verkiezing in Peterborough gepland. De bewoners van die Brexitgezinde stad hebben de zittende Labour-afgevaardigde weggestuurd en zullen mogelijk de kandidaat van Nigel Farage’s Brexit Party kiezen.

Alsof dat niet genoeg is, vieren de Britten die week ook de 75-jarige verjaardag van D-day.

May zal haar eigen D-day krijgen. Wanneer het Lagerhuis haar akkoord tegen alle verwachtingen in van steun voorzien, zit haar werk erop en zal ze, zoals beloofd, haar vertrek aanzeggen. Vertrekken zal ze waarschijnlijk ook bij een nieuwe nederlaag. ‘Het is duidelijk’, zo hield haar woordvoerder de pers woensdag voor, ‘dat de betekenis van deze wetgeving niet kan, en ik vermoed, niet zal worden onderschat.’

Dat is Westminister-speak voor: ‘Ze zal dan haar conclusie trekken.’

Tijdrekken

Sinds de laatste stemming op 29 maart, de dag waarop Brexit had moeten plaatsvinden, is er amper vooruitgang geboekt. De gesprekken tussen de regering en de oppositie leiden nergens toe. Beloften van Boris Johnson, Dominic Raab en Esther McVey, allemaal kandidaten om May op te volgen, dat ze een akkoord met Jeremy Corbyn eenmaal aan de macht toch gaan doorscheuren, is het onderlinge vertrouwen niet ten goede gekomen.

Volgens critici is May gewoon weer aan het tijdrekken geslagen, ondanks het expliciete verzoek van Europese Raad-president Donald Tusk om de extra geboden tijd goed te benutten. Het enige verschil met de vorige stemming is dat May dit keer nog nadrukkelijker zal beweren dat ‘no deal’ en ‘no Brexit’ de twee alternatieven zijn. In werkelijkheid neemt de kans op een nieuw referendum, met Mays deal als mogelijke keuzeoptie, met de dag toe.

Slechtste Conservatieve premier ooit

Tegenover Sky News beweerde een Conservatieve criticus van May dat oud-premier John Major zo ongeveer nog de enige Conservatief is die de bewoonster van Downing Street 10 steunt, ‘simpelweg omdat de kans toeneemt dat May de titel ‘slechtste Conservatieve premier ooit’ van hem zal overnemen’. Er is sterke concurrentie, want ook Anthony Eden, veroorzaker van de Suez-crisis, en David Cameron, de vader van het EU-referendum, dingen mee.

Een brexiteer ging een stuk verder terug in de tijd en vergeleek haar met Lord North, de premier die de Amerikaanse kolonieën verloor. ‘Maar zij is nog slechter omdat ze haar eigen land heeft verloren’, voegde de anoniem gebleven partijgenoot eraan toe.

De Britse scepsis over de Amerikaanse strijd om onafhankelijkheid is een onderwerp dat waarschijnlijk niet ter sprake zal komen tijdens het bezoek van Trump. Wat niet kan worden gezegd van de Brexit.