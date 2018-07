Theresa May krijgt fiat kabinet voor een zachtere Brexit

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag toestemming gekregen van haar kabinet om af te koersen op een zachtere Brexit. Ze wil een vrijhandelsakkoord met de EU waarbij de Britten beloven alle Europese handelsregels nauwgezet te volgen. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is zeer ongelukkig met dit voorstel, maar besloot niet op te stappen. Het is nog de vraag of Brussel het voorstel zal accepteren, want het lijkt erop alsof de Britten via een achterdeur de gemeenschappelijke markt willen betreden, zonder het nadeel van vrij verkeer voor personen.

De Britse regering is ook niet overtuigd van Brusselse goedkeuring, getuige het voornemen om zich nu echt te gaan voorbereiden op een No Deal-scenario.

Maandenlang hebben de Brexiteers en de Eurogezinden binnen de Britse Conservatieve Partij gevochten om de hand van May. Eerstgenoemden vinden dat ze haar belofte van een volledige breuk met de Europese Unie moet nakomen. Eerder deze week nog dreigde de invloedrijke opper-Brexiteer Jacob Rees-Mogg met een opstand. Hoe dichter de Britten bij de EU blijven, hoe kleiner de kans op handelsakkoorden met landen als India of de Verenigde Staten. Het opblazen van het kabinet echter kan leiden tot een Labour-regering, die dan vervolgens een ultra-zachte Brexit gaat nastreven.

Wachten op Brussel

May besloot de Brexiteers daarom te trotseren en toe te geven aan de druk van Eurogezinde ministers, het bedrijfsleven en andere Europese leiders, onder wie Mark Rutte bij wie ze onlangs te gast was. Het volgen van EU-regels betekent dat er geen grens tussen Ierland en Noord-Ierland nodig is en dat de handel tussen eiland en vasteland geen grote hinder zal ondervinden. Het wachten is nu op de reactie van Brussel. EU-onderhandelaar Michael Barnier heeft vrijdag gezegd dat hij mogelijk bereid is om de Britten tegemoet te komen als May afstapt van haar ‘rode lijnen’.

Het probleem voor de Britten is nu dat ze Brusselse regels en uitspraken van het Europese Hof van Justitie moeten volgen, terwijl ze er geen zeggenschap meer over hebben. Volgens de Brexiteers belanden de Britten hierdoor in de slechtste van alle werelden. Dat is bijvoorbeeld de overtuiging van Johnson, die donderdagavond een onderhoud had met May’s voorganger David Cameron. Zijn oude studievriend, 'de vader van Brexit', zou hebben aangeraden niet weg te lopen. Johnsons collega Liam Fox van Internationale Handel heeft ook bedenkingen maar ging toch akkoord. De Conservatieve Partij staat erom bekend dat het altijd eenheid toont als het erom spant.

Confrontatie Lagerhuisfractie

Komende dagen wacht May met spanning de reacties in binnen- en buitenland af, waarna maandagavond een harde confrontatie wacht met de Lagerhuisfractie. Het Lagerhuis gaat komende weken debatteren over het voorstel van May, dat waarschijnlijk wel op de goedkeuring kan rekenen van de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn. Eerst nog komt Donald Trump langs, die niet blij zal zijn dat zijn dat May, bepaald geen geestverwant, uiteindelijk heeft gekozen voor de EU in plaats van de VS. Zijn ambassadeur in Londen heeft afgelopen weken felle kritiek op Mays Brexit-beleid geuit.