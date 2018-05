Theo Thijssen-prijs voor jeugdliteratuur gaat naar non-fictieauteur Bibi Dumon Tak

Bibi Dumon Tak krijgt de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs, de jeugdige evenknie van de P.C. Hooft-prijs. Voor het eerst in de geschiedenis gaat deze naar een schrijver die vooral bekend staat om literaire non-fictie, zoals de jury benadrukt: ‘Om in vervoering te raken, heb je geen verzinsels nodig.’

Dat mag van Dumon Tak (1964) zeker gezegd worden. Al sinds haar debuut Het koeienboek (2001) heeft ze de journalist in zichzelf alle ruimte gegeven en gaat ze voor de meeste van haar boeken uitgebreid op reportage en onderzoek uit. Dat levert prachtige details op, zoals de manier waarop koeienkeurders over uiers praten alsof het kostbare handtassen zijn.

‘Er is meer dan genoeg non-fictie voor kinderen, maar bijna niemand gaat verder dan het gemakzuchtig opleuken van documentatiemapjes’, zegt de schrijver in een interview in deze krant. ‘Een heel jaar lang slachthuizen en vee-shows aflopen, daar hebben de meeste kinderboekenschrijvers geen trek in.’

Taallessen

Haar aanpak heeft succes en ze wordt meteen opgemerkt. Voor Het koeienboek krijgt ze goede recensies en een Zilveren Griffel. En dat voor iemand die in eerste instantie nooit aan een schrijfcarrière heeft gedacht. Na haar studie Nederlands aan de Universiteit van Utrecht, ze specialiseert zich in Hans Lodeizen, begint Dumon Tak taallessen te geven aan buitenlanders.

Maar daar raakt ze al snel op uitgekeken en begint haar brood te verdienen als freelancejournalist. Haar eerste stukje voor het Rotterdams Dagblad, over de populariteit van frieten, leidt tot een venijnig stukje van Ben Haveman in de Volkskrant. Gek genoeg stimuleert het haar juist om door te gaan, zo fijn vindt ze het om opgemerkt te worden.

Fictie

Na haar debuut als non-fictieschrijver volgt het ene na het andere boek. Voor volwassenen schrijft ze confronterend over het uitzichtloze leven van zwaar criminele jongeren in gevangenissen in Rotjongens (2007). De laatste jaren richt ze zich meer op fictie. Voor het poëtisch geschreven Winterdieren (2011) ontvangt ze een Gouden Griffel.

De oeuvreprijs van 60 duizend euro wordt dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren Annie M.G. Schmidt, Paul Biegel, Tonke Dragt, Guus Kuijer, Willem Wilmink, Sjoerd Kuyper en Ted van Lieshout. Dumon Tak moet nog even geduld hebben, de feestelijke overhandiging is pas op 20 september in het Literatuurmuseum.