Theo Maassen nieuwe presentator Zomergasten: ‘Ik wil me laven aan vergaarde kennis en wijsheid’

Met zijn interviewpodcast ‘Ervaring voor beginners’ wist Theo Maassen de makers van Zomergasten te overtuigen. Beeld Valentina Vos

De VPRO, de omroep waar de zomerklassieker onder valt, maakte de nieuwe presentator donderdagochtend bekend. De gelauwerde cabaretier was eerder al opvolger van Wilfried de Jong (ooit tevens presentator van Zomergasten) bij het interviewprogramma 24 uur met..., nadat hij zelf te gast was geweest.

‘Ik ben gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van iemands talent’, zegt Maassen op de website van de VPRO over waarom hij het programma wil presenteren. ‘Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht?’

Eigen podcast

In 2004 was Maassen (1966) al eens te gast bij Zomergasten; Joost Zwagerman interviewde hem toen. Sinds 2020 heeft Maassen zijn eigen podcast bij comedyclub Toomler, Ervaring voor beginners. Daarin interviewt hij mensen uit met name de culturele en creatieve sector over hun levensloop en carrière, waarbij steeds de vraag is welke lessen daaruit te trekken zijn. Zo schoven Jeroen van Merwijk, Lenny Kuhr, Diederik Ebbinge, Wende Snijders, Monic Hendrickx, Sonja Barend, Freek de Jonge, Fresku en Eva Jinek aan.

Met die interviewpodcast wist Maassen de makers van Zomergasten te overtuigen, zegt VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing op de VPRO-website. Volgens Sylbling weet Maassen met zijn ‘openheid en nieuwsgierigheid niet zelden onvermoede kanten van zijn gasten bloot te leggen’. ‘Dit, in combinatie met zijn podiumervaring, maakt hem zeer geschikt als presentator voor ons drie uur durende live-programma.’

Maassen: ‘De gasten (van Zomergasten, red.) zijn mensen die per definitie excelleren in hun vak. Ik wil me laven aan de kennis en wijsheid die ze in de loop der jaren hebben vergaard.’

Controversieel

Theo Maassen was een van de cabaretiers die begin jaren negentig opkwam onder de vleugels van Comedytrain. Het collectief en comedycafé van initiatiefnemer Raoul Heertje was (en is) bepalend voor Nederlandse stand-upcomedy, en liet Nederland naast Maassen kennismaken met een nieuwe generatie cabaretiers zoals Hans Teeuwen, Marc-Marie Huijbregts, Jörgen Raymann en Najib Amhali.

Maassen won in 1990 zowel het Groninger Studenten Cabaret Festival als Cameretten en vier jaar later debuteerde hij met zijn eerste avondvullende programma. Tegen beter weten in (2006) en Vankwaadtoterger (2017) wonnen de Poelifinario. In 2013 mocht hij de oudejaarsconference doen. Met zijn ietwat botte en expliciete stijl snijdt hij graag controversiële onderwerpen aan als racisme, seks met minderjarigen en de islam.

Maassen acteert ook in films en series. Zo speelde hij een hoofdrol in de populaire kinderfilm Minoes (2001). In 2019 interviewde Gijs Groenteman Maassen in zijn Volkskrant-podcast Met Groenteman in de kast.

Zomergasten is al sinds 1988 op televisie. In het programma mogen de gasten hun favoriete tv-avond samenstellen aan de hand van meegenomen fragmenten. Na het programma wordt een film naar keuze van de gast uitgezonden.

Afgelopen zomer waren presentator Humberto Tan, econoom Sandra Phlippen, journalist Derk Sauer, dichter Lieke Marsman, muzikant en presentator Raven van Dorst en psychiater Bessel van der Kolk te gast. De gasten die Theo Maassen zal interviewen, worden aan het begin van de zomer bekendgemaakt.