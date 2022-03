Theo Hiddema vindt dat FvD de toespraak van Zelenski wel moet bijwonen en zegt lidmaatschap op

Thierry Baudet en Theo Hiddema tijdens een Forum voor Democratie evenement. Beeld ANP

De senatoren hebben woensdag besloten hun FvD-lidmaatschap op te zeggen, maar houden wel hun zetel in de Eerste Kamer. Dat maakte de partij bekend op Twitter. De keuze om zich af te splitsen kwam voor de Tweede Kamerfractie ‘als een teleurstelling en een verrassing’, staat in de gezamenlijke verklaring die is getekend door Hiddema, Frentrop en Thierry Baudet.

Op donderdag 31 maart spreekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski de Tweede Kamer toe. Hiddema en Frentrop hadden ‘van tevoren aangegeven dat de Tweede Kamerfractie wel aanwezig behoort te zijn’. Het besluit van de partij om toch niet te gaan, schoot hun in het verkeerde keelgat.

De twee senatoren zullen volgens de verklaring wel samen blijven werken met de Eerste Kamerfractie van FvD. Paul Frentrop was de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de verkiezing van 2019 behaalde de partij 12 zetels; na het royement van Henk Otten en verschillende afsplitsingen bestond de fractie nog uit drie leden.

Theo Hiddema was lange tijd de rechterhand van partijleider Baudet, maar stapte al eens eerder op. Hij verliet de partij en de Tweede Kamer in november 2020, nadat hij zichzelf ‘politiek arbeidsongeschikt’ had verklaard. Een half jaar later keerde hij terug als senator voor de partij. Met het vertrek van Hiddema en Frentrop wordt de FvD een eenmansfractie in de Eerste Kamer, met Johan Dessing als enige lid.