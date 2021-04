Theo Hiddema keert toch terug bij FvD, nu als Eerste Kamerlid

Theo Hiddema (links) en Thierry Baudet. Beeld ANP

De afgelopen maanden leek Hiddema de actieve politiek achter zich te hebben gelaten. Eind november stapte hij met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamerfractie van FvD, na de interne partijruzie over antisemitische WhatsApp-berichten die rondgingen binnen de jongerentak JFvD. In januari trok hij zich terug als lijstduwer voor de Tweede Kamerverkiezingen uit onvrede met het hardnekkig ontkennen van de coronapandemie.

Nu keert hij toch terug als volksvertegenwoordiger voor FvD omdat ‘ze een wonderschoon programma hebben”, zegt hij in een toelichting. “Daar heb ik nooit afstand van genomen.”

De reden voor zijn vertrek, bevestigt hij tegenover de krant, waren de racistische en antisemitische uitlatingen die rondgingen in appgroepen van FvD’ers en JFvD’ers. “In dat gewoel was ik beland en ik had er geen zin meer in, want je wordt toch met die smurrie geassocieerd.” Inmiddels maakt Hiddema zich hier geen zorgen meer over. “Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen.”

In 2019 belandde Hiddema tijdens de Eerste Kamerverkiezingen door de voorkeursstemmen van Provinciale Statenleden van FvD boven aan de lijst, maar hij zag af van een overstap naar de senaat. Hij zegt in de Eerste Kamer ‘een spaak in het wiel van krachteloze wetgeving’ te willen steken. Ook meent hij genoeg tijd over te houden voor zijn werk als advocaat, omdat de Eerste Kamer maar één dag per week vergadert.