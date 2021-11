Theatervoorstellingen als matinee? Heerlen zegt ‘ja’, Amsterdam en Rotterdam zeggen ‘nee’

De grote zaal van Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.

Er zijn theaters die de programmering zo veel mogelijk verschuiven naar de middag, er zijn er ook die de stekker er helemaal uittrekken, soms zelfs tot 1 januari. Het verschil is vaak te verklaren door de soort programmering, het soort publiek, en of er flexibel valt om te springen met verschillende zalen.

In Limburg zegt Parkstad Limburg Theaters (zes podia, variërend in grootte) volmondig ‘ja’ tegen de matinee. ‘Wij spelen altijd al zo’n twaalf matineevoorstellingen per maand, en die gaan gewoon door’, aldus directeur Bas Schoonderwoerd. ‘Met gezelschappen die ’s avonds geprogrammeerd staan, kijken we of het zin heeft om ’s middags te spelen.’

Daarbij is de wens van de makers en spelers leidend, niet de hoeveelheid publiek. ‘We raken bedreven in dit soort puzzels’, aldus Schoonderwoerd, ‘maar vrolijk worden we er zeker niet van.’ Het voordeel voor Parkstad Limburg Theaters, met zalen in Heerlen en Kerkrade, is de flexibiliteit. ‘Als een voorstelling in een kleine zaal met een derde capaciteit niet kan, kunnen we die redelijk eenvoudig verplaatsen.’

Livestreams

Theater Rotterdam (vier zalen) daarentegen gaat dicht, en zelfs meteen tot 1 januari. Tenzij de cijfers half december hoopgevend zijn, zegt directeur Walter Ligthart. ‘Maar dat verwachten we niet.’ Wel gaat ook Rotterdam weer livestreamen.

Ook Internationaal Theater Amsterdam (twee grote zalen) zegt ‘nee’ tegen de matinee. Dat heeft te maken met de specifieke programmering in december, waaronder Age of Rage, een dure voorstelling van 3,5 uur met achttien performers. Directeur Ivo van Hove: ‘Het is financieel niet haalbaar om Age of Rage maar twee keer in een weekend te spelen.’

Een tweede obstakel voor ITA is het afbellen van bezoekers met reeds gekochte kaartjes, nu de zaalcapaciteit terug moet naar een derde. Dit zal verschillen per theater: zitten de zalen nu niet vol, dan is terugschalen gemakkelijker. Van Hove: ‘Onze producties waren bijna uitverkocht, en het afzeggen van bezoekers is ingewikkeld. Mensen zijn verontwaardigd, of ze reageren niet, of ze komen mogelijk tóch gewoon. Dat is logistiek onhaalbaar. Maar het is pijnlijk, want december is altijd onze beste maand.’ Wel gaat ITA door met het succesvolle livestreamprogramma.

Poppodia

Veel poppodia zijn staande concerten vooralsnog niet aan het vervroegen, en zijn dus opnieuw aan het afgelasten en uitstellen. Al is een aantal shows van net na de nieuwe maatregelen wel vervroegd. Het Haarlemse podium het Patronaat wist van een bijzonder concert van de Indonesische band Voice of Baceprot van zondagavond ternauwernood een matinee te maken.

TivoliVredenburg in Utrecht zet niet in op veel middagshows, mede om het overheidsbeleid, dat is gericht op minder publieksverplaatsingen, te ondersteunen. Het Nationale Theater in Den Haag onderzoekt nog of en hoe een deel van het programma ’s middags kan worden gespeeld. Er is één theater dat de komende tijd overdag wel goed zit, met een avondlockdownformule avant la lettre: het Bellevue Lunchtheater in Amsterdam, met elke dag om 12.30 uur een voorstelling.