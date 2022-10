Theatermaker Jan Joris Lamers (80) heeft een hekel aan prijzen, maar krijgt er toch een

Jan Joris Lamers Beeld Frank Ruiter / Lumen

De Blijvend Applaus Prijs 2022 wordt zondag aan Jan Joris Lamers uitgereikt in De Kleine Komedie in Amsterdam. Eerdere winnaars van de prijs, die sinds 1962 bestaat, waren onder anderen Paul van Vliet, Peter Koelewijn, Jenny Arean, Hans Dagelet en Willeke Alberti.

Of hij dat allemaal leuk vindt, is nog maar de vraag. Lamers is zijn hele leven weliswaar een bevlogen theatermaker geweest, maar wars van gedoe, eerbetoon, ornamenten en bewieroking. Sterker nog: meermaals prikte hij te veel aandachttrekkerij in zijn vak genadeloos door. Een podium voor zichzelf zoekt hij nooit, behalve als hij acteert in zijn eigen voorstellingen, alweer ruim veertig jaar lang bij zijn gezelschap Maatschappij Discordia. Of zoals toen hij in 2018 tijdens de opening van Het Nederlands Theaterfestival ineens het podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg beklom toen de Vlaamse theatermaker Chokri Ben Chikha zich bij wijze van protest in brand dreigde te steken. ‘Dit is niet leuk, ook niet als grapje’, zei hij toen hij het podium opliep en zijn collega elegant terechtwees.

Jan Joris Lamers is van grote betekenis geweest voor het Nederlandse theater, en is dat nog steeds. Vrijwel direct na het afronden van de toneelschool was hij in 1969 een van de initiatiefnemers van de Aktie Tomaat, waarbij de jonge generatie een eigen plek opeiste in het destijds verstarde toneelbestel. Daarna richtte hij mede het Werkteater op, het gezelschap waaraan onder meer Hans Man in t Veld, Cas Enklaar, Helmert Woudenberg en Shireen Strooker verbonden waren. Dit hechte collectief brak met het conventionele theater in de schouwburgen en maakte maatschappelijk relevante voorstellingen – onder meer over homoseksualiteit, gezondheidszorg en psychiatrie − op onverwachte plekken.

Maatschappij Discordia

Drie jaar later vloog hij uit naar weer een nieuw collectief: Het Onafhankelijk Toneel. Deze groep was kunstzinniger georiënteerd dan het Werkteater, met veel oog voor vormgeving en scenografie. Zijn definitieve bestemming vond Lamers in 1981 toen hij met collega’s Matthias de Koning en Titus Muizelaar Maatschappij Discordia oprichtte, een gezelschap van toneelspelers in meest pure zin dat nog steeds bestaat en waaraan hij zijn ziel en zaligheid heeft verbonden.

Waarin onderscheidt Lamers’ manier van theater maken zich? Zelf vindt hij dat soort vragen ongemakkelijk. ‘Er is geen stijl van Discordia. Als mensen mij daarnaar vragen, weet ik niet wat ik zeggen moet’, zei hij ooit in een interview. Toch maar een poging wagen: als er één woord op het theater van Lamers van toepassing is, is het transparantie – zowel in speelstijl als in vormgeving. Alles is op de juiste manier doorzichtig, spelen is niet ‘doen alsof’ maar ‘zijn’. Hij en zijn acteurs zijn altijd op zoek naar de essentie van de tekst, en maken dat zoeken zichtbaar voor het publiek, dat bijna als vanzelfsprekend met hen meedenkt. Kijken en luisteren naar een voorstelling van Discordia is werken, niet achteroverleunen – met vaak opbeurend resultaat.

Zijn theater is ook altijd mooi om te zien, die simpele materialen, met veel hout en aardetinten, beschilderde doeken, schragen, krakende vloeren, caféstoeltjes. Lange tijd speelde Discordia in de Zuilenzaal van Felix Meritis, het voormalige Shaffy Theater aan de Keizersgracht in Amsterdam. Daar kwamen de voorstellingen fraai tot hun recht, tussen die door de tijd aangetaste maar toch sterke zuilen. Het repertoire varieert van Tsjechov tot Judith Herzberg. Vanuit zijn grondige kennis van de klassieken maakt hij dat repertoire voortdurend relevant voor het theater van nu. En altijd is hij op zoek op naar vernieuwing.

Dood Paard

Lamers gaf les aan de toneelacademie en inspireerde daar een groot aantal jonge theatermakers, die zich op hun beurt ook weer hebben verenigd in collectieven als STAN, De Roovers, ’t Barre Land, Dood Paard en De Theatertroep. Tegenwoordig speelt Maatschappij Discordia voornamelijk in Theater Frascati in Amsterdam. De laatste jaren werd daar onder de noemer ‘Weiblicher Akt’ een serie voorstellingen gemaakt over vrouwelijke kunstenaars als Elfride Jelinek, Susan Sontag en de zusters Brontë. De vaste kern van het huidige Discordia bestaat naast Lamers zelf uit Annet Kouwenhoven en Miranda Prein, vaak aangevuld met gastactrice Maureen Teeuwen.

Zondag wordt Lamers dus gelauwerd met de Blijvend Applaus Prijs. Diezelfde Lamers die onlangs in een interview in Trouw zei geen waarde te hechten aan prijzen en nominaties die hij beschouwt als uiting van commercieel en competitief gedoe. Prijzen waarvoor hij wordt genomineerd, wijst hij a priori af. Lamers: ‘Laatst kreeg ik te horen dat de Blijvend Applaus Prijs aan mij zou worden toegekend. Eerst was ik argwanend, maar toen ik zag dat het niet zozeer een toneel- of literatuurprijs is, maar een prijs voor die verdomde artiesten die het al hun hele leven volhouden, dacht ik: ja! Ze vinden me kennelijk artiest genoeg om aan het rijtje cabaretiers, toneelspelers en trompettisten te worden toegevoegd’.



Jan Joris Lamers, de artiest. Dat klinkt inderdaad allesomvattend.