Theater op Turkse breuklijn: kinderen in aardbevingsgebied genieten van ‘Jip ile Janneke’

Onverwachte steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Voor een publiek van tientallen dakloos geraakte, soms getraumatiseerde kinderen doen Jip en Janneke wat ze in de geest van Annie M.G. Schmidt al decennia doen: samen spelen.

‘Kom je met me spelen?’ De Turkse versie van een van de hoogtepunten uit de Nederlandse kinderliteratuur begint hetzelfde: met een gaatje in de heg.

‘Ik zal door het gat kruipen,’ zei Jip. En hij stak eerst zijn hoofd door het gat. En toen zijn ene arm. En toen zijn andere arm. En toen zat hij vast. En Janneke trok aan zijn ene arm. En toen aan zijn andere arm. Maar het hielp niet, Jip zat vast. En Jip huilde. En hij gilde.

Maar dan wijkt de Turkse vertaling af van het origineel. Daarin komen de twee vaders te hulp, de ene in het ene tuintje, de andere in het andere tuintje. ‘En samen hielpen ze Jip weer terug.’

Vriendschap

Zo niet donderdag in Kahramanmaras, een stad boven op de breuklijn die ruim vijftigduizend doden op zijn geweten heeft. ‘In onze Jip en Janneke komen geen vaders en moeders voor’, zegt Vedat Çiftçi (53). De theaterdocent en -regisseur bewerkte een zestal verhalen uit de boekjes, die al jaren geleden in het Turks werden vertaald, tot een theaterproductie voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud.

Sommige kinderen in de zaal verloren hun ouders bij de aardbeving. In plaats van vaders en moeders is er nu sprake van opa’s en oma’s. Die komen in het origineel ook al voor. ‘Zo hebben we meer dingen veranderd’, zegt coproducent Sema Çiftçi (55), Vedats echtgenote. ‘We benadrukken bijvoorbeeld het belang van vriendschap als er problemen zijn.’

Acteurs Seda Nur Elikoglu (links) en Duhan Çiftçi (rechts) spelen in een toneelbewerking van ‘Jip en Janneke’. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Het toneelstuk was begin dit jaar eigenlijk net klaar om opgevoerd te worden voor kinderen op het platteland van Oost-Turkije, die gewoonlijk geen toegang hebben tot jeugdtheater. Maar toen kwam de aardbeving en verplaatste de blik van het echtpaar Çiftçi zich naar de getroffen regio. In overleg met psychologen werd de tekst aangepast. ‘Er zitten nu veertien educatieve boodschappen in verborgen’, zegt Sema.

Oranje tintje

Sommige boodschappen zijn evident, zo blijkt tijdens de voorstelling in de gloednieuwe Expohal van Kahramanmaras: niet te veel snoepen, geen rommel op straat achterlaten. Wat Annie M.G. daarvan zou vinden, is een kwestie van speculatie. Maar waarschijnlijk had illustrator Fiep Westendorp de zwart-witte outfit van de jonge acteurs Duhan Çiftçi (Jip, zoon van Vedat en Sema) en Seda Nur Elikoglu wel kunnen waarderen.

Het stuk werd in de zwaar getroffen provincie Hatay al zeven keer opgevoerd en er volgt nog een reeks elders in het rampgebied, maar vandaag heeft de voorstelling een speciaal tintje: oranje. De Nederlandse ambassade in Turkije draagt bij aan het project, samen met donateurs als ING. Omdat het Koningsdag is, wordt er op klassiek Hollandse wijze uitgepakt.

Een boog oranje ballonnen siert de ingang van de Expohal. Een grote poster van het koninklijk paar wordt opgesteld, pal naast het podium waar ‘Jip ile Janneke’ hun kunsten vertonen. Voor medewerkers van de ambassade geldt de dresscode ‘oranje’. Ambassadeur Joep Wijnands snijdt met burgemeester Hanefi Mahçiçek een oranje taart aan met een molentje bovenop.

Wijnands is ook aanwezig om het educatie- en recreatiecentrum in de Expohal te openen, dat met Nederlands geld gefinancierd werd. Een plek die bedoeld is voor de gezinnen die op het Expoterrein onderdak krijgen in containerwoningen. Het aantal bewoners, nu 1.750, zal oplopen tot zesduizend. Het zijn de kinderen van deze gezinnen die donderdag de voorstelling bijwonen.

Tulpen en fietsen

In de jeugdbibliotheek zijn boeken van Nederlandse auteurs goed vertegenwoordigd. Naast titels van Rindert Kromhout en Annemarie van der Eem staan Schmidts Jip ile Janneke – Beraber Oynayalim Mi? (Zullen we samen spelen?) en Pluk ve Kirmizi Çekicisi (de vrije Turkse vertaling van Pluk van de Petteflet). In een kleurboek komt de halve toeristische canon voorbij: tulpen, fietsen, Amsterdamse grachten, Vincent van Gogh, Het melkmeisje.

Voorheen werd Koningsdag altijd gevierd in de binnentuin van het consulaat in Istanbul – met bier en wijn, haring, livepopmuziek en honderden gasten uit de wereld van diplomatie, cultuur en zakenleven. ‘Wij doneerden altijd voor het bier’, zegt John McCarthy, ceo van ING Turkije. ‘Maar dit is toch veel beter?’

Dat vinden de toeschouwers in de Expohal zo te zien ook. Diverse moeders geven blijk van hun waardering. Sommigen pinken een traantje weg, zeker als tegelijk gewag wordt gemaakt van de pijn die bijna drie maanden later nog onverminderd schrijnt: omgekomen gezinsleden, ingestorte huizen, gehandicapte kinderen.

Maar niet iedereen is enthousiast. ‘Wat stelt dit allemaal voor?’, zegt Elif Degirmenci, met een knikje richting het toneel. ‘Mijn dochter heeft plastische chirurgie nodig. Wat hebben we hieraan? Laat ze echte hulp geven.’

Zulke kanttekeningen zijn aan de kinderen niet besteed. Zij hebben een mooie middag. Aliye, een meisje van 8 in een rood T-shirt met een eenhoorn, zegt stralend de voorstelling ‘erg leuk’ te hebben gevonden. Het meest genoot ze van het door het tweetal verzonnen spelletje ‘popcorn nadoen’. En wie was haar favoriet, Jip of Janneke? ‘Het meisje!’