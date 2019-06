The Wall Street Journal: Vermoorde halfbroer Kim Jong-un was CIA-informant

Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Beeld AP

Volgens de bronnen was er lange tijd contact tussen Kim Jong-nam en de CIA, maar de halfbroer kon de inlichtingendienst waarschijnlijk nauwelijks iets vertellen over de precieze werkingen van de overheid in Pyongyang. Hij woonde al jaren buiten Noord-Korea.

Kim Jong-nam werd in februari 2017 vermoord op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Twee vrouwen smeerden een giftige, chemische substantie in zijn gezicht, waarna Kim Jong-nam overleed. Tijdens zijn trip naar Maleisië zou de halfbroer van de dictator ook een ontmoeting met zijn CIA-contactpersoon hebben gepland.

Hoe de halfbroer van Kim Jong-un informant werd voor de CIA en hoe lang hij dit was, is onduidelijk. De inlichtingendienst onthoudt zich van commentaar.