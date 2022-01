The Voice trok niet meer de drie miljoen kijkers van voorheen, maar het stopzetten is voor RTL een aderlating

Begin 2018: Wendy van Dijk en Martijn Krabbé tijdens de eerste liveshow van The Voice of Holland. Beeld ANP

Vorig seizoen trok The Voice per aflevering gemiddeld 2,1 miljoen kijkers, goed voor een marktaandeel van 26 procent op de vrijdagavond in primetime. Reclamebureau Dentsu Benelux schat dat één uitzending ongeveer 560 duizend euro aan advertentie-inkomsten oplevert. Spin-offs als The Voice Kids en The Voice Senior trekken minder kijkers en zijn daarmee minder waard. Al met al berekent Dentsu Benelux dat RTL met het stopzetten van de drie shows zo’n 20 miljoen euro schrapt. Een vervanger kan volgens het reclamebureau hooguit 14 miljoen euro in het laatje brengen.

Ook internationaal is The Voice nog altijd een succes. Ongeveer veertig landen zenden minstens een van de drie shows uit. Nog zo’n zestig landen hebben dat in het verleden gedaan, waaronder een reeks Afrikaanse en Arabische landen in twee grote, multinationale versies.

‘YouTube-experiment’ BOOS trekt inmiddels bijna net zoveel kijkers als Khalid & Sophie

Het succes van The Voice staat op de tocht sinds het YouTube-programma BOOS van BNNVara berichtte dat er jarenlang sprake was van seksuele intimidatie rond de show en zelfs seksueel misbruik. BOOS begon in 2016 als vlot gemonteerd, verkapt consumentenprogramma en werd toen al gepresenteerd door Tim Hofman. Die moest naar eigen zeggen een bureaucratische strijd voeren met omroepbazen om te mogen experimenteren op een ander platform dan radio of tv. Inmiddels zijn er 216 afleveringen gemaakt, verspreid over zes seizoenen. Het huidige seizoen trekt ruim een half miljoen voornamelijk jonge kijkers per aflevering en doet daarmee niet veel onder voor Khalid & Sophie, dat als opvolger van het populaire De Wereld Draait Door wordt aangemerkt. Inmiddels maakt NPO3 meer online-programma’s.