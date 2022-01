The Voice-producent stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de misstanden rond de talentenjacht

Producent ITV zegt een compleet beeld te willen opbouwen van wat er is gebeurd bij The Voice. Beeld ANP Kippa

‘Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows’ meldt ITV Studios in een verklaring. De producent zegt een zerotolerancebeleid te hanteren ‘ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden’.

Zaterdag werd duidelijk dat de talentenjacht voorlopig niet wordt uitgezonden na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. De zaak kwam aan het licht dankzij onderzoek van het BNNVARA-programma BOOS, dat meerdere verhalen ontving van personen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn.

Jeroen Rietbergen

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende zaterdag ‘contact van seksuele aard’ te hebben gehad met bij het programma betrokken vrouwen en stapte op. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt. Tegen coach Ali B werd aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-deelnemer. De rapper ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres.

ITV zegt een compleet beeld te willen opbouwen van wat er is gebeurd. ‘We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken’.

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media drukt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag op het hart om aangifte te doen. Pas als het Openbaar Ministerie op de hoogte is, kan het ministerie eventueel tot actie overgaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat er al een onderzoek loopt naar grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Het onderzoek, dat is opgezet naar aanleiding van de misstanden op theater- en modescholen, is naar verwachting in het voorjaar klaar.

Tim Hofman

De bewuste BOOS-aflevering is vanaf donderdag te zien op het YouTube-kanaal van het programma. De inhoud van de uitzending blijft tot die tijd geheim. ‘We kunnen de uitzending niet halsoverkop uitzenden’ schrijft presentator Tim Hofman op Twitter: ‘Wij maken onze uitzending inclusief wederhoor en verwerking van nieuwe verhalen die binnenkomen zorgvuldig af’.

Nadat de misstanden rond The Voice of Holland aan het licht waren gekomen, opende showbizzverslaggever Albert Verlinde het vuur op een ander RTL-programma. Zondagavond beschuldigde hij talkshowpresentator Humberto Tan in een Shownieuws -aflevering van grensoverschrijdend gedrag ten tijde van de Talkshow RTL Late Night. Tan spreekt op Twitter van ‘kolder’ en heeft aangifte gedaan wegens laster.

Heeft u tips over misstanden bij The Voice of Holland of andere talentenjachten? Mail ons vertrouwelijk op tips@volkskrant.nl of bel of app ons op 0615003958. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie over contact met de Volkskrant vindt u hier.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Rietbergen zondag erkende contact van seksuele aard te hebben gehad met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Dit moest zaterdag zijn.