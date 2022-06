The Queen’s Platinum Jubilee: vier dagen fun & food voor Elizabeth the Great

Op Piccadilly Circus in Londen wordt bij de levensgrote beeltenis van de Queen afgeteld naar het begin van haar Platinum Jubilee op 2 juni. De feestelijkheden duren tot 5 juni. Beeld Tolga Akmen / EPA

In Pop Brixton, een trendy uitgaansgebied in Zuid-Londen, zal het God save the Queen komende dagen wat anders klinken. ‘DJ’s gaan de tune combineren met een beetje soul, een beetje hiphop, een beetje jungle’, zegt Harry Benjamin Asmah de Derde, organisator van het vier dagen durende feest ter gelegenheid van het platina jubileum van koningin Elizabeth.

‘We spelen hier 44 uur muziek en hebben eten uit de hele wereld. Samen plezier maken is het beste geschenk aan onze koningin. Ze is een geweldige dame’, vindt de 43-jarige Brit van Ghanese komaf, ‘die gemeenschappen samenbrengt.’

Naar schatting 15 miljoen Britten, bijna een kwart van de bevolking, zullen komende dagen op een of andere manier deelnemen aan een of meer van de 16 duizend feestelijke activiteiten voor de 96-jarige koningin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit. Donderdag en vrijdag zijn vrije dagen. Food, friendship & fun, zo luidt het credo. Op de slotdag zullen pleinen, parken, straten en stadions het decor zijn van gemeenschappelijke lunches. Kroonprins Charles en Camilla zullen aanschuiven bij een lunch in cricketstadion The Oval, elders in Zuid-Londen. Er zijn ook Big Jubilee Lunches in onder meer Canada en Nieuw Zeeland.

Dochter van Harry en Meghan

In hoeverre de koningin, die slecht ter been is, zelf gaat deelnemen aan ‘haar’ feest, is onzeker. Ze zal afwezig zijn bij Trooping the Colour, de militaire parade die elk jaar voor haar verjaardag wordt gehouden. Wel zal ze vanaf het balkon van Buckingham Palace een saluut geven bij het defilé. Bij de Derby, haar favoriete paardenrace, laat ze verstek gaan. In plaats daarvan ontmoet ze voor het eerst haar bijna 1 jaar oude achterkleinkind Lillibet, de naar haar vernoemde dochter van Harry en Meghan. Het rebelse koppel zal de festiviteiten bijwonen, maar is niet van plan op de voorgrond te treden.

De koningin zal waarschijnlijk meerijden in de grote parade, zondag, van Westminster Abbey naar Buckingham Palace, de route die ze ook aflegde na haar kroning op 2 juni 1953. Bij aankomst zullen grote namen uit het Britse culturele leven, onder wie Sir Cliff Richard, in de schaduw van het Queen Victoria Memorial hun eerbetoon brengen aan de vorstin. Daarbij zingt Ed Sheeran het volkslied, alsmede zijn hit Perfect. Die zal worden begeleid met beelden van Elizabeth en haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip, waarschijnlijk een emotioneel moment voor de koningin.

De Jubilee zal ook voor de Britten emotioneel zijn, al zullen ze dat niet direct tonen. Gezien haar hoge leeftijd is het aannemelijk dat dit het laatste grote koninklijke feest van het Elizabethaanse tijdperk zal zijn. Stap voor stap neemt de koningin afscheid van het openbare leven en geeft ze de voorkeur aan dingen waaraan ze echt plezier beleeft. De recente Royal Horse Show bijvoorbeeld, waar ze zichtbaar zat te genieten.

Zeven maal Elizabeth op de stenen van Stonehenge. Beeld AP

Onderdeel van de Britse identiteit

Een opmerkelijk moment was 15 mei dit jaar, toen ze op meewarige wijze haar schouders ophaalde toen de bekende televisiepresentator Alan Titchmarsh haar lyrisch omschreef als de ‘nationale hartslag’. Maar de bekende presentator van tuinprogramma’s had wel degelijk een punt. Geen Brit onder de 70 heeft een andere koningin meegemaakt dan Elizabeth. In die zeven decennia is ze onderdeel geworden van de Britse identiteit. Sterker, ze is de personificatie geworden van het Verenigd Koninkrijk. Zelfs republikeinen koesteren waardering voor haar en weten dat elk pleidooi voor een republiek kansloos is zolang ze op de troon zit. Elizabeth the Last, noemen ze haar, in de hoop dat na haar de duizend jaar oude eilandmonarchie haar langste tijd heeft gehad. Voor de meeste Britten is ze simpelweg Elizabeth the Great.

Terwijl ze steeds minder in het openbaar verschijnt, is haar gezicht alom aanwezig in het straatbeeld. Vanaf een enorm scherm kijkt ze lachend naar de toeristen op Piccadilly Circus en op de keien van Stonehenge zijn zeven foto’s van haar geprojecteerd, een voor elk decennium. Van bibliotheken tot bioscopen, van scholen tot stations: overal hangen doeken of vlaggen met haar beeltenis. De vraag naar Welsh corgi’s, haar onafscheidelijke hondjes, is flink toegenomen. Geïnspireerd door haar weigering met pensioen te gaan, blijven Britse vrouwen steeds langer werken.

‘Ik zie haar als een oma,’ schreef de publicist Tomiwa Owolade onlangs in The Evening Standard, ‘ze is waardig en wijs, en, belangrijker, vertrouwd. Ze belichaamt een link met het verleden dat ik herken en koester. Ze was al koningin toen de eerste James Bond-film uitkwam, ze was koningin toen Engeland het WK voetbal won. Wanneer ze haar jubileum viert, ben ik trots.’ Owolade bracht in herinnering dat Elizabeth in 1961, tegen advies van haar premier, het enkele jaren daarvoor onafhankelijk geworden Ghana bezocht en met de communistische leider danste op Highlife-muziek, een combinatie van westerse jazz en muziek van de Ghanese Akan-bevolking.

Nostalgie

Het bijeenhouden van het Gemenebest is een van haar grote verdiensten. En niet alleen dat. Ze is ook een anker voor het Verenigd Koninkrijk. Zelfs de nationalisten in Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben een zwak voor haar. Hetzelfde geldt voor Brexiteers en Remainers: beide kampen zijn het erover eens dat Elizabeth al zeventig jaar een formidabel staatshoofd is. Buckingham Palace was dan ook not amused toen de Brexiteers, in de aanloop naar het EU-referendum, een poging hebben gewaagd haar in te lijven als voorstander van hun zaak. Samen zullen Brexiteers en Remainers nu scones, sandwiches en Scotch eggs eten.

Voor de Britten zal het feest een moment zijn om even alle zorgen te vergeten: de inflatie, de Brexit-perikelen, de bittere cultuurstrijd, de problemen in de zorg en de anarchie in Downing Street. Het feest is goed voor nostalgie. In de aanloop naar het jubileum zwijmelde de natie bij de BBC-documentaire The unseen Queen, waarin video-8 beelden waren te zien die de Windsors door de jaren heen achter de paleismuren hebben gemaakt. Sommige kroegen delen gratis biertjes uit aan bezoekers die het magische woord ‘1952’ noemen, het jaar waarin een bewogen tijdperk in de Britse geschiedenis begon.

Het is het moment voor de Britten om ‘Thank you, Ma’am’ te zeggen tegen de grote, kleine dame.