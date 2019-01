The New York Times: Trump besprak diverse keren vertrek van de VS uit de Navo

President Trump vorig jaar juli tijdens de Navo-top van regeringsleiders in Brussel. Beeld REUTERS

Hoge regeringsfunctionarissen melden dat zij vreesden dat Trump zijn dreigement steeds weer zou herhalen als de Navo-bondgenoten zouden achterblijven met de verhoging van hun defensieuitgaven.

Minister van Defensie Mattis en nationale veiligheidsadviseur Bolton deden toen verwoede pogingen om de decennialange Amerikaanse steun voor de Navo overeind te houden. Amerikaanse terugtrekking uit de Navo zou het einde betekenen van de alliantie en juichend zijn ontvangen in Moskou.

Het nieuws komt dagen nadat bekend werd dat FBI-medewerkers in 2017 onderzochten of Trump in het geheim samenwerkte met de Russen. Ook zou hij hebben geprobeerd te voorkomen dat zijn adviseurs ontdekten wat hij precies had gezegd tijdens een ontmoeting met de Russische president Poetin in Helsinki vorig jaar zomer.

Deze Amerikaans-Russische top vond plaats dagen na een vergadering van Navo-leiders, waarin Trump zijn ongenoegen uitte over de in zijn ogen te lage defensieuitgaven van veel Navo-landen. Sinds zijn aantreden bekritiseert hij de lidstaten voortdurend omdat zij niet voldoen aan de Navo-richtlijn om 2 procent van het bruto nationaal product (bnp) aan hun krijgsmacht uit te geven. De VS zitten al jaren rond de 4 procent.

Tijdens de tweedaagse top van Navo-leiders in juli 2018 bekritiseerde Trump de lidstaten omdat ze te weinig aan hun krijgsmacht uitgeven. Beeld AP

‘Fout van gigantische proporties’

In de maanden voor de Navo-top in Brussel sprak Trump met zijn adviseurs over de mogelijkheid dat de VS uit de de Navo zouden stappen. Toen hij dit voor het eerst opperde, was onduidelijk of de president het serieus meende, maar nadat hij het daarna weer diverse keren aan de orde stelde, raakten ze bezorgd.

‘Het zou een geopolitieke fout van gigantische proporties zijn’, aldus admiraal James Stavridis, voormalig bevelhebber van de Navo. ‘Alleen al het idee bespreken om de Navo te verlaten, zou het cadeau van de eeuw zijn voor Poetin.’

Amerikaanse regeringsfunctionarissen deden vorig jaar juli alles om te voorkomen dat de jaarlijkse vergadering van Navo-leiders op een ramp zou uitlopen vanwege de kritiek van Trump. Tijdens diverse bijeenkomsten tijdens de tweedaagse top uitte hij zijn ongenoegen dat de meeste lidstaten te weinig aan hun defensie spendeerden.

De toenmalige minister van Defensie Mattis deed er alles aan om te voorkomen dat president Trump zijn wens zou doorzetten om de Navo te verlaten. Beeld REUTERS

Geschokt

De president had het met name gemunt op de Duitse bondskanselier Merkel, omdat Duitsland ‘slechts’ 1 procent van het bnp uitgeeft aan het leger. Trump dreigde, aldus The New York Times, dat de VS ‘hun eigen weg’ zouden gaan als de militaire uitgaven van de bondgenoten in 2019 niet zouden stijgen.

Midden in een toespraak van Merkel stond de Amerikaanse president op om te vertrekken. Volgens Amerikaanse en Europese functionarissen die toen aanwezig waren, reageerden de overige Navo-leiders geschokt. Voor hij echter vertrok, liep Trump langs Merkel en onderbrak hij haar. De president noemde haar een groot leider, waarna de zaal opgelucht reageerde. Ze waren ook blij dat Trump, door zijn vertrek, niet meer de gelegenheid had om ze te bekritiseren.