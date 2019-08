The New York Times in opspraak door antisemitische en racistische tweets van politieke journalisten

Het gebouw van de New York Times bij Times Square in Manhattan. Beeld AP

Het is de tweede keer in korte tijd dat de kwaliteitskrant in problemen is gekomen door tweets van een eigen journalist. Eerder deze maand werd de tweede man van de politieke redactie in Washington bestraft met demotie vanwege omstreden tweets over onder anderen moslimparlementariërs en zwarte Amerikanen.

Wright-Piersanti, die sinds vijf jaar bij de krant werkt, is in de problemen geraakt door oude tweets waarop de rechtse nieuwssite Breitbart stuitte. ‘Ik was van plan om ‘Waardeloos Joodjaar’ te zeggen’, twitterde de journalist in 2010 op nieuwjaarsdag. ‘Maar een van mijn voornemens is om minder antisemitisch te zijn. Dus... Gelukkig Joodjaar. Jullie Joden.’

In een andere tweet schreef hij ‘wie heeft de Jodenpolitie geroepen?’ bij een foto van een politieauto. Hij was toen net weg bij een universiteitskrant in New Jersey. Wright-Piersanti, die bij The New York Times mede de politieke verslaggeving overziet, nam ook jarenlang Indiase Amerikanen flink op de korrel.

‘In deze ene klas zaten vier Indiërs’, twitterde hij in 2009. ‘En stuk voor stuk waren het klootzakken op hun eigen, vreselijke manier.’ In andere tweets beschuldigt hij Indiërs ervan horloges onder de toonbank te verkopen en laat hij zich neerbuigend uit over Aziaten: ‘Wat Aziatische baby’s betreft, is het racistisch om tegen de ouders te zeggen: ‘Ai, hij lijkt precies op jou’.’

Once again, the @nytimes condones antiSemitism. As the far Left and MSM lionizes antiSemites, vilifies israel, and stokes racial tension, will there be any accountability at the NYT? https://t.co/OUZt2GzF2T Ted Cruz

Dagelijkse kritiek

Opvallend is dat tot donderdag niemand bij The New York Times de tweets had gezien. De krant bekritiseert Trump dagelijks vanwege zijn omstreden uitspraken over raciale kwesties. De uitspraak van de president dat vier Democratische parlementariërs ‘moeten teruggaan naar waar ze vandaan komen’ noemde de krant racistisch.

Op woensdag, een dag voordat Wright-Piersanti in problemen kwam, veroordeelde de hoofdredactie in een hoofdredactioneel commentaar een uitspraak van Trump dat Joodse Amerikanen ‘niet loyaal’ zijn als ze op de Democraten stemmen. ‘Hij zoekt zijn toevlucht tot antisemitische uitspraken’, aldus de hoofdredactie. De krant wil zich tot de presidentsverkiezingen richten op het onderwerp Trump en racisme, maar de kwestie-Wright-Piersanti dreigt dat in de wielen te rijden.

Begin deze maand moest hoofdredacteur Dean Baquet al toezien hoe zijn tweede man van de politieke redactie in Washington flink beschadigd werd. Jonathan Weisman, een veteraan bij de krant, kwam in de problemen door onder andere een recente tweet over de eerste twee vrouwelijke moslimparlementariërs. ‘Zeggen dat Rashida Tlaib en Ilhan Omar afkomstig zijn uit het Midwesten, kom op zeg’, twitterde Weisman, die de politiek journalisten overziet die het Congres verslaan.

Omar is geboren in Somalië en Tlaib is van Palestijnse afkomst. Weisman deed ook de suggestie dat de Democraat John Lewis, een gerespecteerde zwarte leider uit Georgia, niet echt afkomstig was uit het Zuiden. Beide uitspraken werden veroordeeld als racistisch.

President Trump said Wednesday that his statements about Jews are "only anti-Semitic in your head.” But that’s precisely where anti-Semitism resides: in the minds of people who insist that Jews are somehow different. https://t.co/YP3WF9bGyu New York Times Opinion

‘Walgelijk’

Weisman werd gestraft met een demotie omdat hij ‘grote beoordelingsfouten’ had gemaakt. Over de toekomst van Wright-Piersanti beraadt de krant zich nog. De hoofdredactie wilde donderdag alleen maar zeggen dat zijn tweets ‘duidelijk in strijd zijn met onze normen’. De journalist verwijderde gisteren meteen de omstreden tweets. Hij gaf toe dat ze ‘aanstootgevend’ waren en bood zijn verontschuldigingen aan. Verder weigerde hij ieder commentaar.

Maar het Trump-kamp ruikt nu bloed. Witte Huis-woordvoerder Stephanie Grisham noemde de tweets ‘walgelijk’. Trumps zoon Donald was de hele dag enthousiast bezig berichten te retweeten waarin Republikeinen en Joodse organisaties The New York Times aanvielen en schijnheiligheid verweten. ‘In welke wereld leven de hypocrieten van The New York Times?’, vroeg Trumps zoon zich af. Ook senator Ted Cruz zag zijn kans schoon. ‘Opnieuw staat The New York Times antisemitisme oogluikend toe’, aldus Cruz.