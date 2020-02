The Learning Network begint nieuwe rechtszaak over lesmateriaal scholen

Interim-ceo Natascha van Nieuwenburg van The Learning Company. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De aanbesteding zou te specifiek zijn en partijen zoals TLN uitsluiten. De zaak tussen de grootste studieboekendistributeur en de op een na grootste scholenkoepel van Nederland kan gevolgen hebben voor de inkoop van lesmateriaal van alle middelbare scholen in Nederland.

TLN is een bodemprocedure begonnen die definitief moet uitwijzen wie er gelijk heeft in het al ruim twee jaar durende conflict, bevestigt Natascha van Nieuwenburg, ceo van het bedrijf. De eerdere uitspraken van de rechter betekenden een doorbraak voor scholen die hun lespakketten en onderwijsmethodes direct willen inkopen bij uitgeverijen. Nu kopen veel scholen hun boeken en lesmateriaal nog in bij distributeurs zoals TLN. Zij regelen onder meer het vervoer en uitgifte van de boeken.

Onder druk

Door de digitalisering van lesmethodes staat de rol van distributeur die TLN altijd heeft gehad onder druk. Als scholen meer digitaal lesmateriaal inkopen, is de tussenkomst van een partij die boeken sorteert en vervoert niet meer vanzelfsprekend. Het verlies in de drie zaken komt voor TLN dan ook op een slecht moment. Het bedrijf – verantwoordelijk voor de distributie van miljoenen studie- en schoolboeken – worstelt met een veranderende markt. Het leed verlies en door een reorganisatie eind vorig jaar moesten 60 van de 350 vaste medewerkers vertrekken.

In het nieuwe model koopt de stichting Carmel digitale licenties in bij de uitgeverijen. Dat heeft voordelen. ‘Met die licenties kunnen leerlingen uit alle jaargangen en niveaus elkaars methodes gebruiken, dat haalt drempels weg’, zegt Fridse Mobach, bestuurslid van Carmel. ‘We zijn daarom van het klassieke boek naar digitale leermiddelen gegaan.’

Tegen de Europese regels

De nieuwe stap naar de rechter heeft niets te maken met het beschermen van de marktpositie, beklemtoont ceo Van Nieuwenburg. TLN vindt dat de aanbesteding van stichting Carmel ingaat tegen Europese regels. ‘En daar is nu nog niet naar gekeken door de rechter’, zegt Van Nieuwenburg. Het bedrijf wil scholen er niet van weerhouden hun lesmateriaal zelf in te kopen. ‘Dat staat iedereen uiteraard vrij. Maar hier is het oneerlijk gegaan.’

Scholenkoepelbestuurder Mobach acht de kans groot dat Carmel ook deze zaak wint. ‘Ik vertrouw op de eerdere uitspraken.’ Een verlies zou niet alleen gevolgen hebben voor de scholenkoepel. Het zou betekenen dat ook andere scholen niet langer het voorbeeld van Carmel kunnen volgen. Dat zou Mobach jammer vinden. ‘Ons model is een goed voorbeeld hoe je als school kunt vernieuwen.’