The Guardian: Russische spion kon haar gang gaan in Amerikaanse ambassade Moskou

Een Russische medewerker van de Amerikaanse ambassade in Moskou heeft jarenlang als spion voor de Russen gewerkt. Dat meldt de Britse krant The Guardian donderdag op gezag van anonieme bronnen.

De Amerikaanse ambassade in Moskou op een archieffoto. Foto AFP

Volgens de gerenommeerde krant liep de vrouw tegen de lamp tijdens een routine-onderzoek naar buitenlandse ambassademedewerkers door de Amerikaanse veiligheidsdienst RSO (Regional Security Service). Ze werd al een tijdje in de gaten gehouden voordat ze vorig jaar ontslagen werd.

De vrouw zou toegang hebben gehad tot informatie van de Secret Service, die onder meer verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Amerikaanse president. Zo had de spion volgens The Guardian zo’n tien jaar inzage in de reisschema’s van de president en de vice-president. Ze zou informatie gedeeld hebben met de Russische geheime dienst FSB. Herhaaldelijk had ze niet-goedgekeurde ontmoetingen met FSB-agenten.

In een reactie op het ophefmakende artikel ontkent de Secret Service niet dat er een ‘mol’ huisde in de ambassade. Wel bagatelliseert de dienst de rol van de vrouw. Haar taken zouden beperkt zijn geweest: vertaling, administratieve ondersteuning van de staf, activiteiten op het culturele vlak, en dergelijke. ‘Op geen enkel moment zijn buitenlandse ambassademedewerkers in de positie gekomen om informatie over de nationale veiligheid te verwerven’.

Het ontslag van de vrouw viel in 2017 samen met een hoogopgelopen diplomatiek conflict tussen Moskou en Washington. Het Kremlin zette 750 Amerikaanse diplomaten uit. Volgens The Guardian was dat een uitstekende dekmantel voor het vertrek van de spion; de Secret Service zou dan geen gezichtsverlies lijden. De Britse krant suggereert ook dat de vrouw in 2016 een rol heeft gespeeld bij de Russische inmenging in de Amerikaanse strijd om het presidentschap. Daarnaar stelt speciaal aanklager Robert Mueller een onderzoek in, zeer tegen de zin van president Donald Trump. Een anonieme bron: ‘Ik denk dat de speciaal aanklager de perfecte figuur is om te onderzoeken welke schade de vrouw heeft aangericht’. Het Amerikaanse parlement lijkt niet te zijn ingelicht over de spionagezaak.