The Guardian: ‘Britse afvalbedrijven wassen illegaal afval wit via Nederland’

Het Britse Milieuagentschap is een groot onderzoek gestart naar fraude en corruptie onder Britse recyclingbedrijven. Dit meldt de Britse krant The Guardian .

Het plastic dat de bedrijven exporteren is regelmatig vervuild met ander afval. De bedrijven zouden daarom onder meer hun plastic via Nederland naar Azië exporteren, naar landen die het plastic niet meer rechtstreeks uit Engeland accepteren.

Het Britse Environment Agency (EA) onderzoekt een reeks van stevige aantijgingen tegen de bedrijven. Zes bedrijven kregen in de afgelopen drie maanden een (tijdelijk) exportverbod, stelt The Guardian. 57 containers van één bedrijf werden in de afgelopen drie jaar tegengehouden in Britse havens.

Goed geld

De export van afval is booming business in het Verenigd Koninkrijk. Van de 11 miljoen ton verpakkingen die Britse huishoudens vorig jaar weggooiden, werd tweederde verscheept naar het buitenland. De handel is 50 miljoen pond waard (zo’n 57 miljoen euro).

De exportbedrijven verdienen goed geld aan de verkoop van recycling-certificaten aan producenten en winkels. Met deze packaging recovery notes kunnen plasticproducenten, supermarkten en bijvoorbeeld warenhuizen aan de overheid bewijzen dat zij bijdragen aan recycling van plastic verpakkingen. De prijs van zo’n certificaat fluctueert: momenteel is het 60 pond per ton afval, bijna 70 euro.

Controle ontbreekt

Een grote zwakke plek in het systeem is dat de exportbedrijven zelf registreren hoeveel plastic zij verschepen. Hoe meer afval zij exporteren, hoe meer geld zij opstrijken via de verkochte certificaten. Het probleem is dat strenge controle op de export ontbreekt, schrijft The Guardian. Mogelijk wordt op grote schaal vervuild afval, een moeilijk te recyclen mix van plastic en ander afval, geëxporteerd naar het buitenland en geregistreerd als plastic.

De getallen van de Britse douane en de exportbedrijven lopen dan ook flink uiteen. De afvalbedrijven claimen 35 duizend ton plastic meer te hebben verscheept dan de Britse douane afgelopen jaar heeft kunnen vaststellen. Wat de bedrijven registreren als plastic, is mogelijk ander afval.

Importstop

Ook Nederland speelt een rol in de afvalfraude. In januari stopte China met de import van Brits afval. Maleisië en Vietnam hebben een tijdelijke importstop afgekondigd en Polen overweegt het Britse plastic te weren. Sindsdien is de export van Brits (mogelijk vervuild) plastic naar Nederland flink gestegen, van ruim 28 duizend ton in de eerste helft van 2017 naar zo'n 38 duizend ton in de eerste helft van dit jaar. Tegelijkertijd hebben de Britten een nieuwe afzetmarkt gevonden in Turkije. De export naar dat land is dit voorjaar meer dan verdubbeld.

Het EA onderzoekt of de bedrijven Nederland gebruiken als sluiproute om hun afval alsnog naar Azië te exporteren. Mogelijk profiteren de bedrijven van soepeler handelsregels met Nederland om vervolgens, wanneer het afval eenmaal aan vaste wal is in Europa, het alsnog te vervoeren naar het Verre Oosten. De vrees is dat het vervuilde afval op de eindbestemming nauwelijks wordt gerecycled, maar wordt verbrand en terechtkomt in rivieren en oceanen.

Overigens kan ook Nederland geen afval meer kwijt in China. Mogelijk wordt sinds januari meer afval verbrand in plaats van gerecycled, stelde het recyclingbedrijf Kras Recycling onlangs in de Volkskrant.