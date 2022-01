The Golden Girls-actrice Betty White kort voor haar honderdste verjaardag overleden

Betty White in 2012. Beeld REUTERS

White kreeg vooral bekendheid door haar rollen in de series The Golden Girls en Hot in Cleveland en de film The Proposal. In de serie The Golden Girls speelde ze de hoofdrol, het personage Rose Nylund. De serie was van 1985 tot 1992 te zien en gaat over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. In Nederland werd de serie vanaf 1986 uitgezonden bij de VARA. White won diverse prijzen voor haar rol.

Recent deelde White in een interview met het tijdschrift People haar geheim om zo lang gezond en fit te blijven. Volgens de actrice was haar dieet eigenlijk het tegenovergestelde van wat mensen misschien zouden verwachten. ‘Ik probeer groene dingen te vermijden. Volgens mij werkt het’, grapte ze.