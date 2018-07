Thaise voetballers vertellen voor het eerst hun verhaal: 'Ik zal een modelburger worden'

Sommige van de Thaise voetballers waren bang dat hun ouders boos zouden zijn omdat ze verdwaald waren geraakt in het grottencomplex bij Chiang Rai. Eenmaal gered, snakte een van hen naar een bordje rijst met varkensvlees. En allemaal waren ze verdrietig over de marineduiker die omkwam bij hun redding. ‘Je hebt je leven voor ons gegeven’, zei een van hen woensdag ontdaan.

De voetballers en hun trainer vlak voor de persconferentie in Chiang Rai. Foto Getty Images

Zo’n achttien dagen leefde de wereld mee met de voetballers van het Wild Boars-team en woensdag, na hun ontslag uit het ziekenhuis, spraken ze voor het eerst over wat ze was overkomen. Over hun angsten in de donkere, ondergelopen grot, hoe ze de tijd probeerden te doden met schaken en hoe het bizarre avontuur hun leven voorgoed heeft veranderd. Een van hen, berouwvol: ‘Ik zal een modelburger worden.’

De jongens, in leeftijd variërend van elf tot zestien jaar, en hun trainer werden onder grote belangstelling door de Thaise regering aan de wereld gepresenteerd. Miljoenen Thai, en nog vele miljoenen kijkers elders in de wereld, keken hoe ze een zaal in de noordelijke stad Chiang Rai betraden en even hun voetbalkunstjes lieten zien. Daarna mochten de voetballers, die sinds vorige week na hun redding door Thaise Navy SEAL’s in het ziekenhuis verbleven, hun verhaal vertellen.

De vragen van de media waren zorgvuldig uitgekozen. Want de regering, geadviseerd door artsen en psychologen, wil ze behoeden voor de gevolgen van het traumatische verblijf in het grottencomplex. Angstaanvallen, depressies en post traumatische stress liggen op de loer, zo waarschuwen deskundigen.

Laat ze met rust als ze weer zijn herenigd met hun families, is dan ook het dringende advies van Bangkok aan de media deze dagen. Dat wordt nog moeilijk want in Hollywood zijn er al plannen voor twee films over hun grotavontuur. ‘Het beste is om ze niet lastig te vallen en ze gewoon weer naar school te laten gaan’, aldus premier Prayuth Chan-ocha voor de presentatie.

De leden van het voetbalteam ‘Wild Boars’ in het Chiang Rai Prachanukroh-ziekenhuis. Foto AFP

Gevaren overleefd

‘De media weten dat de kinderen in een moeilijke situatie zitten’, aldus Tawatchai Thaikaew, een hoge functionaris van het ministerie van Justitie. ‘Zij hebben veel gevaren overleefd. Wij weten niet welke wonden zij in hun hart met zich meedragen.’

De voetballers en hun trainer gingen op 23 juni het grottencomplex binnen, na een training vlakbij. Zij konden echter de grotten niet meer verlaten omdat ze onderliepen na flinke regenbuien. Duikers vonden de groep pas na tien dagen zoeken. Verspreid over drie dagen, werden ze vervolgens in groepen uit de grotten gehaald door Thaise Navy SEAL’s. De jongens verbleven sindsdien in het ziekenhuis om onder andere te herstellen.

In heel Thailand werd woensdag uitgekeken naar de persconferentie. De uitzending was live te zien in een overheidsprogramma dat normaal wordt gevuld met propaganda over de verrichtingen van de militaire regering. Ook andere tv-zenders brachten de persconferentie live in de huiskamers.

Speciaal voor de uitzending was de conferentieruimte waar de persconferentie werd gehouden ingericht als voetbalveld. ‘Dit is het verhaal dat alle Thai willen horen’, aldus een presentator van Voice TV, een zender die vaak kritisch bericht over de regering. ‘Het zal ervoor zorgen dat de kijkcijfers van het programma alle records breken.’