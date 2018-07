Thaise reddingswerkers staan voor moeilijke keuze in grot: veiligste optie kan weken en zelfs maanden duren

De Thaise autoriteiten stonden dinsdag voor de moeilijke keuze hoe ze de twaalf jongens en hun voetbaltrainer moeten redden die al negen dagen vastzitten in een grottencomplex. De veiligste optie is ze te bevoorraden en te wachten tot het water zakt. Dit kan dagen duren, maar ook weken en zelfs maanden.

Thaise militairen brengen apparatuur in het grottencomplex. Foto EPA

De andere optie, de snelste maar ook de gevaarlijkste, is het voetbalteam duikend uit de grot te krijgen in de noordelijke provincie Chiang Rai waar het maandag werd gevonden, na een zoektocht van ruim een week.

Volgens diverse schattingen bevinden de jongens en hun trainer zich op 2 tot 4 kilometer in de grot. De schattingen over hoe diep ze in het grottencomplex zijn, variëren van 800 meter tot 1 kilometer. Het grottencomplex is ondergelopen en zelfs de duikers van de Thaise marine hebben moeite om hun weg te vinden in het modderige, onrustige water en de nauwe gangen.

De blijdschap over de ontdekking van het voetbalteam, heeft nu plaatsgemaakt voor grote bezorgdheid hoe de redding moet plaatsvinden. De jongens hebben geen enkele ervaring met duiken. De Thaise marine maakte bekend dat ze nu alvast wat lessen krijgen. ‘Niet-duikers door een grot te krijgen is zeer gevaarlijk’, aldus Anmar Mirza, coördinator van de Amerikaanse National Cave Rescue Commission. ‘Zelfs als het duiken relatief makkelijk is’.

Dit beaamt ook de Britse Cave Rescue Council, die nu betrokken is bij de reddingsoperatie. ‘Een beslissing om ze duikend weg te halen zal niet gemakkelijk worden genomen vanwege de aanzienlijke technische uitdagingen en risico’s’, aldus de Britse raad. Het duiken kan de jongens wel makkelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van een lijn onder water, het plaatsen van extra zuurstoftanks onderweg en het verlichten van de ontsnappingsroute.

Het Thaise voetbalteam op archieffoto. Foto AFP

Meer regen op komst

Een probleem van de veiligste optie, wachten tot het water zakt, is dat er in de komende dagen meer regen wordt verwacht. Vanaf zaterdag tot eind volgende week zullen er zelfs zware regenbuien zijn in het gebied. De flinke regenval kan niet alleen het waterpeil in de grot verhogen maar ook de bevoorrading van de jongens bemoeilijken. Het regenseizoen duurt tot eind oktober.

Een derde optie is zo snel mogelijk een andere uitgang vinden, al dan niet met behulp van boorapparatuur. Op maandag werd direct boorapparatuur naar het gebied overgebracht. Maar het boren is nogal risicovol. ‘De jongens bevinden zich in een kleine ruimte waardoor boren heel moeilijk is’, aldus de Britten. Bovendien zal het enige tijd duren voor een opening kan worden geboord die groot genoeg is voor de voetballers en hun trainer.

'Voorop moet staan dat ze honderd procent veilig zullen zijn', aldus gouverneur Narongsak Osatanakorn van de provincie Chiang Rai over de verschillende reddingsopties die nu worden bekeken. 'Wij hebben zo hard gewerkt om ze te vinden en wij zijn niet van plan om ze te verliezen.'

Op een video die de Thaise Navy Seals maandag op Facebook plaatsten, is het moment te zien dat de uitgemergelde jongens (van 11 tot 16 jaar oud) werden gevonden door twee Britse duikers. Bij het zwakke licht van een zaklamp probeert een van de duikers de kinderen te kalmeren. Al hen word gevraagd met hoeveel ze zijn, zegt één van hen: ‘Dertien’. De duiker antwoordt met: ‘Dertien? Briljant!’

De groep lijkt te vragen of ze mee kunnen worden genomen en krijgt te horen: ‘Nee, niet vandaag. Wij zijn met zijn tweeën en we moeten duiken. Er komen meer mensen. Wij zijn de eersten.’ Eén van de jongens zegt: ‘Eten, eten, eten, vertel dat we honger hebben.’

Het jonge voetbalteam had op 23 juni een trainingspartijtje gespeeld en was daarna met hun 25-jarige coach naar het Tham Luang grottencomplex gefietst, waar ze wel vaker kwamen en waar ze de weg goed kennen. Binnen zijn ze waarschijnlijk overvallen door het water, dat door zware regenbuien snel begon te stijgen. Vermoedelijk zijn ze steeds dieper de grot ingetrokken om aan het water te ontsnappen.

Een familielid laat foto's zien van de voetballertjes die gemaakt zijn tijdens de reddingsoperatie in de grot. Foto AFP

Er kwam direct een grote reddingsactie op gang van het Thaise leger, de politie en internationale duikexperts die werden ingevlogen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan. Ze werkten dag en nacht door, in de hoop het team levend te vinden. Het complex was echter moeilijk doordringbaar: het bestaat uit een aaneenschakeling van kamers die door (soms nauwe) tunnels met elkaar zijn verbonden. Deze ondergrondse gangen lopen tot 8 kilometer ver de berg in en stonden grotendeels onder water. Volgens duikers stond het water ook in verschillende kamers tot aan het plafond.

Medische teams

Pas toen het water maandag een beetje begon te zakken, konden de reddingswerkers zich verder een weg banen door de tunnels. Gouverneur Naronsak zei maandagavond (Nederlandse tijd) dat medische teams naar binnen zijn gegaan en dat het hen ongeveer vier uur zal kosten om vast te stellen hoe de voetballers eraan toe zijn. Pas hierna zal worden bekeken hoe het team naar buiten kan worden gebracht. Ze zullen zich een aantal kilometer door de grot heen moeten werken, die nog steeds voor een deel onder water staat.

Thaise soldaten zijn in de grot op zoek naar het verdwenen voetbalteam. Foto EPA

‘Het is niet te zeggen of ze daar sterk genoeg voor zijn’, zegt Jaap Seidell, hoogleraar voedsel en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam . ‘Als mensen dagenlang niets hebben gegeten, vallen er langzaam maar zeker steeds meer functies uit. Je ziet dat mensen lethargisch in een hoekje gaan zitten, en niet meer bewegen om energie te besparen. Op een gegeven moment stopt bijvoorbeeld de schildklier met werken, en worden de spieren afgebroken.’

Maar, onderstreept Seidell, jonge, gezonde mensen kunnen heel lang zonder voedsel. ‘Langdurige vastenperiodes van bijvoorbeeld hongerstakers zijn goed gedocumenteerd. Het duurt zeker 30 dagen voordat mensen van de honger bezwijken. Zonder water kunnen mensen al na zeven dagen overlijden, maar dat hadden deze voetballers in overvloed.’

Thaise reddingsteams aan het werk in het grottencomplex. Foto AP

