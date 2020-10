Thaise overheid wil veilige berichtenapp Telegram verbieden vanwege aanhoudende protesten

Demonstranten in Bangkok steken hun hand op met drie opgestoken vingers in teken van stil protest. Beeld Getty Images

Telegram is een versleutelde berichtenapp die door demonstranten wordt gebruikt om op korte termijn protesten te organiseren die de overheid niet vooraf kan blokkeren.

De politie dreigde ook vier nieuwskanalen te sluiten omdat die vorige week live verslag deden van de protesten, in weerwil van een verbod hierop dat de overheid uitriep.

Al maanden vinden demonstraties plaats in hoofdstad Bangkok en andere delen van Thailand. Vorige week kondigde premier Prayuth Chan-ocha de noodtoestand af in een poging de protesten in te dammen en verbood daarmee groepen van meer dan vier mensen en het verspreiden van ‘bedreigende’ informatie. Toch gingen de afgelopen dagen weer grote groepen met name jonge demonstranten de straat op.

De demonstranten eisen het aftreden van de premier Prayuth, een voormalig legerhoofd dat de macht kreeg dankzij een coup in 2014. Daarnaast willen de jongeren grootscheepse veranderingen zoals het herschrijven van de grondwet, politieke hervormingen en inperking van de macht van het Thaise koningshuis.

De demonstranten kwamen maandag weer bijeen op verschillende locaties in Bangkok. Demonstranten zongen het Thaise volkslied en staken hun hand op met drie opgestoken vingers in teken van stil protest – een gebaar uit populaire dystopische filmserie The Hunger Games, over een volk dat door haar eigen overheid wordt onderdrukt.

Volgens BBC zijn sinds vorige week dinsdag ten minste 80 mensen gearresteerd. Die lopen risico op celstraffen tot 15 jaar als ze de strikte regels betreffende het koninklijke huis hebben geschonden.