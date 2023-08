Thaise oud-premier Thaksin vlak na aankomst in gevangenis naar ziekenhuis vervoerd

Thaksin Shinawatra op het vliegveld van Bangkok, voordat hij werd gearresteerd. Beeld REUTERS

De inmiddels 74-jarige Thaksin werd bij zijn terugkeer op het vliegveld van Bangkok opgewacht door honderden supporters. Direct daarna werd hij naar het Hooggerechtshof gebracht, waar hij acht jaar gevangenisstraf kreeg. Het is nog onduidelijk of hij die daadwerkelijk zal uitzitten. Vanwege zijn gevorderde leeftijd zou hij sowieso terecht komen in een gevangenisvleugel met toegang tot medische apparatuur, meldden de autoriteiten tijdens een persconferentie waarin zijn veroordeling bekend werd gemaakt.

De terugkomst van Thaksin viel op dezelfde dag dat het parlement in Thailand Srettha Thavisin als nieuwe premier aanstelde. Srettha is de leider van de partij Pheu Thai, waar Thaksin banden mee heeft.

Het Thaise leger maakte in 2006 hardhandig een einde aan de regering van de populaire sociale hervormer en premier Thaksin. Hij week in 2008 uit naar het buitenland om vervolging wegens corruptie te ontlopen en leefde sindsdien in ballingschap in onder meer Dubai. De aanklachten tegen hem zijn volgens Thaksin politiek gemotiveerd.