Thaise militaire junta kondigt verkiezingen aan; einde verbod politieke activiteiten

Volgens de militaire junta was het verbieden van alle politieke activiteiten nodig om de orde te handhaven, na maanden van straatprotesten tegen de democratisch gekozen regering van premier Yingluck Shinawatra.

Verwacht wordt dat de verkiezingen opnieuw op een strijd zullen uitlopen tussen de aanhangers van Shinawatra, die veel steun geniet op het platteland, en partijen die door de militairen worden gesteund. De militairen grepen ook in 2006 de macht. Toen werd de broer van Shinawatra, oud-premier Thaksin Shinawatra, door het leger afgezet.

De junta nam in september al een voorschot op opheffing van het verbod toen het politieke partijen weer toestond zich te organiseren. De laatste parlementsverkiezingen waren in 2011. De zeer populaire Yingluck werd toen de eerste vrouwelijke premier van Thailand. Zij leidde de partij van haar broer Thaksin die van 2001 tot 2006 premier was geweest. Haar tegenstanders noemden haar een marionet van haar broer.

Oud-premier Yingluck Shinawatra komt in juli 2017 aan bij het Hooggerechtshof waar ze terecht stond. Een maand later ontvluchtte ze Thailand. Beeld REUTERS

Corruptie

Twee jaar nadat Thaksin werd afgezet, ontvluchtte hij in 2008 het land nadat een rechtbank hem tot twee jaar gevangenisstraf had veroordeeld wegens corruptie. Hij leeft sindsdien in ballingschap, maar blijft van afstand zijn partij besturen. Yingluck werd toen door hem persoonlijk naar voren geschoven, waarna ze de partij in 2011 opnieuw naar een grote verkiezingsoverwinning leidde.

De afzetting van Yingluck in 2014 werd een jaar later bekrachtigd door een parlement dat door de militairen was benoemd. Zij kreeg toen ook een verbod om zich vijf jaar lang met de politiek te bemoeien. De oud-premier werd vorig jaar aangeklaagd wegens ‘criminele nalatigheid’. Yingluck stond terecht voor problemen met een rijstsubsidie-programma dat tijdens haar regering werd opgezadeld met een miljardentekort.

Yingluck ontvluchtte Thailand vlak voordat een rechtbank haar veroordeelde tot vijf jaar cel. Familieleden van beide Shinawatra’s, onder wie een neef en een nicht, vormden in november een nieuwe partij om mee te doen aan de verkiezingen. De partij wordt geleid door Preechapol Pongpanich, een oud-parlementslid.