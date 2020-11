Thaise koning reageert op aanhoudende kritiek: ‘Thailand is een land van compromissen’

In reactie op de protesten is Vajiralongkorn al weken in Thailand. Normaal gesproken verblijft hij in Duitsland. Beeld AP

De actie van de koning is opmerkelijk, omdat hij vrijwel nooit interviews geeft. In 1979 werkte hij als kroonprins mee aan een documentaire van de BBC. Daarna sprak hij zover bekend nooit meer met buitenlandse journalisten.

Het spontane gesprekje vond plaats tijdens een pro-monarchiemanifestatie in Bangkok. De koning en zijn vrouw mengden zich daar zondagavond tussen uitzinnige supporters, toen een journalist van het Britse Channel 4 hem van achter een dranghek een vraag toe schreeuwde: ‘Wat is uw boodschap aan de demonstranten?’

‘Geen commentaar’, probeerde de koning nog, maar toen antwoordde hij toch. ‘We hebben ze even lief’, zei hij. ‘We hebben ze even lief.’

Daarna volgde de vraag of een compromis met de demonstranten mogelijk is, waarop de koning antwoordde dat Thailand een ‘land van compromissen’ is.

Dat laatste valt in de praktijk tegen: in 2010 vielen tientallen doden toen de politie op anti-regeringsdemonstranten schoot. In 2014 greep generaal Prayuth Chan-o-cha de macht door middel van een staatsgreep. Na vijf jaar als ‘interim’ te hebben gefungeerd, hield Prayuth vorig jaar verkiezingen. Die won hij op omstreden wijze. Onder zijn regime verdwenen verschillende dissidenten van de aardbodem.

De straat op

Sinds begin dit jaar gaan met name jongeren de straat op uit protest tegen het autoritaire regime van Prayuth. Een deel van hen eist ook hervormingen van de monarchie – iets dat tot voor kort taboe was in het koningsgezinde Thailand, waar strenge straffen staan op majesteitsschennis.

In reactie op de protesten is Vajiralongkorn al weken in Thailand. Normaal gesproken verblijft hij in Duitsland. Alleen als het moet, vliegt hij over naar Bangkok. Vaak is hij dan binnen 24 uur weer vertrokken.

Dat, én een tumultueus en excentriek privéleven, maakt dat hij veel minder geliefd is dan zijn vader, die in 2016 overleed. Bovendien heeft de koning de afgelopen jaren veel macht naar zich toegetrokken. Zo is hij door een grondwetswijziging formeel eigenaar geworden van alle koninklijke bezittingen, met een waarde van enkele tientallen miljarden. Vooral dat laatste heeft veel Thai boos gemaakt.

Op het hoogtepunt gingen in Bangkok meer dan 20 duizend demonstranten de straat op. De regering heeft meerdere malen protestleiders gearresteerd en kondigde vorige maand een demonstratieverbod af. Dat werd later weer ingetrokken. Afgelopen weekend moesten drie protestleiders voor medische verzorging naar het ziekenhuis nadat ze opnieuw gearresteerd waren.