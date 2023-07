Thailand heeft nog steeds geen nieuwe premier: enige kandidaat krijgt geen meerderheid

Na donderdag staat niet alleen Pita Limjaroenrats premierschap op losse schroeven, maar ook zijn plan om de Thaise democratie te herstellen. Beeld AFP

Om zijn ambitieuze hervormingsagenda door te zetten, had Pita Limjaroenrat als winnaar van de verkiezingen een monsterverbond van in totaal acht politieke partijen achter zich. Daarmee hoopte hij donderdag de meerderheid van de stemmen van het parlement en de Senaat voor zijn premierschap te krijgen.

Dit lukte niet. Het wemelde donderdag van de onthoudingen en tegenstemmen, vooral in de conservatieve Senaat. De leden daarvan worden sinds een militaire coup in 2014 niet meer democratisch gekozen, maar benoemd door de legerleiding. Vandaar dat deze senatoren niet warmlopen voor Pita’s plan om de dienstplicht van twee jaar af te schaffen, het leger in te krimpen en het defensiebudget te verlagen.

Over de auteur

Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

In de negen jaar sinds de coup van generaal Prayuth Chan-ocha, is het Thaise democratische systeem ernstig ondermijnd. Zo is het voor Pita teleurstellende resultaat een direct gevolg van een maatregel die een extra drempel opwerpt voor politici die premier willen worden.

Na donderdag staat niet alleen Pita’s premierschap op losse schroeven, maar ook zijn plan om de Thaise democratie te herstellen na tientallen jaren politieke onrust en militaire staatsgrepen. Een lichtpuntje voor de pro-democratiebeweging is het feit dat Prayuth dinsdag zijn vertrek aankondigde. Ook kregen de aan het militaire regime verbonden partijen in mei minder dan 20 procent van de stemmen. Maar het leger geeft zijn politieke invloed niet zomaar op.

Daags voor de stemming dreigde Pita met juridische procedures te worden gediskwalificeerd als parlementariër, een beproefd middel om oppositiepolitici uit te schakelen. Als de rechter beslist dat zijn bezit van aandelen in een mediabedrijf in strijd is met het verkiezingsreglement, kan hij tot maximaal tien jaar cel worden veroordeeld.

Ook ligt er een beschuldiging wegens ‘omverwerping van de monarchie’ als reactie op zijn gedurfde plan om het strenge verbod op majesteitsschennis te hervormen. Op belediging van de koning staat maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. De gevestigde orde heeft deze wetgeving vaker gebruikt om politieke tegenstanders aan te pakken.

In 2020 bijvoorbeeld. Toen demonstreerden Thai voor meer democratie, waarbij het taboe op de rol van de monarchie niet werd geschuwd. De protesten verloren eind 2021 aan kracht nadat ordetroepen met scherp schoten en 250 demonstranten wegens majesteitsschennis achter tralies verdwenen.

Straatprotesten

Al langer staat Thailand op een kruispunt: van politieke en economische onvrede vervulde jongeren staan tegenover verstokte monarchisten en het militaire establishment. Voor de stemming donderdag was de situatie in hoofdstad Bangkok dan ook gespannen, met veiligheidstroepen en barricades rond het parlement. Op straat verzamelden zich een kleine duizend Pita-sympathisanten en de komende dagen worden straatprotesten verwacht.

Het gevaar bestaat dat Pita’s alliantie uiteenvalt voordat er opnieuw gestemd wordt over zijn premierschap. Move Forward is afhankelijk van steun van de nummer twee, oppositiepartij Pheu Thai. Dit is een populistische partij van ex-premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 met een andere militaire staatsgreep aan de kant werd gezet. Bij een tweede of zelfs derde ronde kan Pheu Thai volgende week een eigen premierskandidaat lanceren of een coalitie met conservatieve partijen vormen om te gaan regeren.