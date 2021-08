Texas verbiedt elke medewerking aan abortus na zes weken op straffe van tienduizend dollar

Een anti-abortusbetoging in Austin, Texas. Iedereen kan nu iemand aanklagen op verdenking van medewerking aan een abortus van na zes weken. Beeld Getty Images

Hoewel een foetus in de Verenigde Staten doorgaans pas na 24 weken als levensvatbaar wordt gezien, verbiedt deze Texaanse wet abortus vanaf het moment dat er bij de foetus een hartslag kan worden vastgesteld, namelijk na zes weken. ‘Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat elk ongeboren kind met een hartslag beschermd wordt tegen de verwoestingen van abortus’, aldus Greg Abbott, de Republikeinse gouverneur van Texas.

Omdat het gros van de vrouwen na zes weken niet eens weet dat ze zwanger zijn, maakt de Senate Bill 8, zoals de wet officieel heet, naar schatting zo’n 85 procent van alle abortussen in Texas onmogelijk. Vooral voor arme Texanen heeft de wet potentieel grote gevolgen, omdat het voor hen financieel lastiger is een abortus uit te laten voeren in andere delen van het land.

'Verklik-uw-buren-wet’

De wet is door tegenstanders inmiddels omgedoopt tot de verklik-uw-buren-wet, omdat iedereen er een beroep op kan doen, ongeacht je band met de vrouw in kwestie. Dat betekent dat zowel buren met een andere geloofsovertuiging, als anti-abortusmilitanten die honderden kilometers verderop wonen, een klacht kunnen indienen.

Omdat de wet bovendien geen uitzonderingen maakt voor incest of verkrachtingen, is het vanaf nu ook mogelijk dat een verkrachter de dokter aanklaagt die zijn slachtoffer heeft verzorgd, of de moeder van datzelfde slachtoffer omdat zij haar dochter naar de abortuskliniek bracht. Als de rechter vervolgens vaststelt dat er inderdaad sprake is geweest van een illegale abortus, is de moeder verplicht de verkrachter van haar dochter tienduizend dollar te betalen.

De wet heeft mogelijk grote gevolgen voor abortusklinieken. Indien schuldig bevonden, moet de verdedigende partij ook de advocatenkosten van de tegenpartij vergoeden. Andersom bestaat zo’n compensatie echter niet wat betekent dat een aangeklaagde abortuskliniek sowieso zal moeten opdraaien voor de eigen advocatenkosten, ook al volgt er vrijspraak. Veel tegenstanders van de wet vrezen dan ook dat het merendeel van de Texaanse abortusklinieken vanaf woensdag de deuren zal moeten sluiten.

Sinds het Amerikaanse hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat ‘het recht op privacy (…) breed genoeg is om ook de beslissing te omvatten of een vrouw haar zwangerschap wil beëindigen’, ligt dat recht op abortus al onder vuur in de meer conservatieve delen van het land. Zo zijn er in de Verenigde Staten inmiddels meer dan 2.500 duizend anti-abortusklinieken actief, tegenover slechts 800 klinieken die abortus aanbieden.

Nadat president Joe Biden, die net als een meerderheid van de Amerikanen uitgesproken voorstander is van abortus, het stokje overnam van zijn voorganger Trump, is de anti-abortusbeweging bovendien nog veel actiever geworden. Alleen al in de eerste helft van 2021 introduceerden verschillende conservatieve staten negentig lokale maatregelen die abortus verder moeten inperken, aldus cijfers van het Guttmacher Institute.