Texas ‘gebruikt’ corona om abortussen tegen te houden

Demonstranten in Washington. Beeld AP

Zorgverleners hebben zaterdag een zaak tegen Texas aangespannen bij het Supreme Court in Washington, waarin zij wijzen op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat ‘het recht op privacy (…) breed genoeg is om ook de beslissing te omvatten of een vrouw haar zwangerschap wil beëindigen’.

Beschermende kleding

Net als alle andere staten in Amerika besloot ook de Texaanse gouverneur Greg Abbott drie weken geleden om ‘alle operaties en behandelingen op te schorten die geen onmiddellijke medische noodzaak hebben’. Maar in tegenstelling tot de meeste andere staten vond Texas dat ook abortus meestal best kan worden uitgesteld. Argument: we hebben alle beschermende kleding en medisch personeel nodig voor de strijd tegen de coronapandemie.

Daarop volgde een flipperkast van rechtszaken. Een rechter in de Texaanse hoofdstad Austin blokkeerde het besluit, waarna een beroepshof die uitspraak weer ongedaan maakte (‘Alle grondwettelijke rechten mogen worden ingeperkt om een volksgezondheidscrisis te bestrijden’), waarna de rechter in Austin zei dat een abortuspil best moest kunnen, waarna de beroepsrechter oordeelde dat ook het slikken van pillen teveel beslag legt op beschermende kleding.

Lijdensweg

Tijdens de rechtszaken deed een 24-jarige studente, tien weken zwanger, verslag van haar lijdensweg. Nadat een kliniek in Fort Worth haar afspraak had geschrapt moest ze naar Denver, dertienhonderd kilometer van haar woonplaats, om een pil te halen.

De klagers die nu naar het hooggerechtshof stappen wijzen erop dat de abortuspil het enige orale medicijn is dat wegens het coronavirus in Texas is verboden. Volgens Nancy Northup, directeur van het Center for Reproductive Rights, ‘misbruiken anti-abortus politici deze crisis schaamteloos om hun ideologische doel te bereiken’.

Ook Iowa, Ohio, Alabama en Oklahoma hebben geprobeerd abortus op te schorten, maar daar hebben rechters dat tot dusver tegengehouden. Eens te meer wordt duidelijk hoe belangrijk de politieke kleur is van de rechterlijke macht in de VS: in het beroepshof dat het Texaanse verbod toestond, gaf een door president Donald Trump benoemde rechter de doorslag.