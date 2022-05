‘Texanen zijn opgegroeid met wapens en het idee dat die nodig zijn om je te verdedigen’

Bij een rouwbijeenkomst troost moeder Angie Garcia haar zoon, wiens neef overleed tijdens de schietpartij. Beeld AFP

Je bent vandaag bij de Robb Elementary School in Uvalde, Texas waar afgelopen dinsdag 19 leerlingen en twee leraren werden doodgeschoten door een 18-jarige jongen. Wat hoor en zie je daar?

‘Rondom de school is het echt een mediacircus. Er zijn kruizen neergezet waar alle namen op staan van de vermoorde kinderen en leraren. Af en toe proberen nabestaanden en betrokkenen daar bloemen neer te leggen, maar zij moeten zich eerst langs alle media wurmen die het schoolgebouw bijna hebben afgezet. Het is moeilijk om een rustige plek te vinden om te rouwen.

‘De schietpartij heeft een grote impact op de gemeenschap hier. Het is een stad met 16 duizend inwoners, veel mensen zijn direct of indirect betrokken bij de school. Ook als ze zelf niet op die school zaten, kennen ze wel iemand via de sportvereniging of familie.

Bij de basisschool zijn kruizen neergezet met de namen van de slachtoffers. Beeld AFP

‘Het onderwerp van gesprek is natuurlijk de wapenwetgeving. Al blijft het een gevoelig onderwerp, want juist in Texas is de wapencultuur heel groot. Mensen zijn opgegroeid met wapens en met het idee dat wapens nodig zijn om je te verdedigen. Een vrouw die ik woensdag sprak bij de wake vertelde dat het anderhalf uur zou duren voor de politie bij haar huis is als er iets gebeurt. ‘Dus we leren om onszelf te verdedigen’, zei ze. Dat recht willen de mensen hier niet zomaar opgeven ondanks het verdriet dat leeft.’

In Buffalo, New York werden twee weken geleden nog tien mensen doodgeschoten door een wit-extremist. Nu is er het bloedbad in Texas, de 24ste schietpartij op een school in dit jaar. Hoe wordt er in de rest van het land gereageerd op deze reeks van geweld?

‘Je merkt dat mensen nog amper zijn hersteld van de gebeurtenissen in Buffalo en dat de reacties daardoor heftiger zijn. Veel Amerikanen hebben het gevoel dat er nu echt iets moet veranderen. Zeker omdat de wapenverkoop de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

Door de coronapandemie voelden mensen zich minder veilig. Er waren minder mensen op straat en ook de politie was minder zichtbaar. Maar het idee dat wapens tot meer veiligheid leiden, is natuurlijk achterhaald.’

Ook president Joe Biden deed een emotionele oproep tot strengere wapenwetgeving. Een geluid dat vaker klinkt na schietpartijen op Amerikaanse scholen. Verwacht je dat er nu daadwerkelijk iets zal veranderen?

‘De vraag is vooral of én wanneer de Republikeinen bereid zijn de wapenwetgeving te veranderen. Tot nu toe willen zij het debat daarover vooral ontwijken. ‘We moeten van deze gebeurtenis geen politieke discussie maken. We moeten bidden voor de slachtoffers’, roepen zij.

Ook Ted Cruz, de Republikeinse senator uit Texas wil na het drama in zijn staat niet in discussie over de wapenwetgeving. Hij riep vandaag dat de achterdeur van de school openstond, waardoor dit kon gebeuren. Scholen én leraren moeten zich beter kunnen beschermen, vindt Cruz. Het antwoord op wapengeweld is volgens hem nog meer wapens. In plaats van strengere wapenwetten willen de republikeinen meer investeren in de vroegtijdige signalering van mentale gezondheidsproblemen. De Democraten kunnen dus hard roepen om strengere wapenwetgeving maar het zal moeilijk worden.

De Sheriff van Uvalde County huilt bij een ontmoeting met de Texaanse gouverneur Greg Abott (midden). Abott spreekt vrijdag op een grote bijeenkomst van de National Rifle Association. Beeld AFP

‘De Texanen trekken zich overigens weinig aan van de stemmen in de rest van het land. Zij willen hun wapencultuur behouden. De mensen die ik spreek, vragen zich na schietpartij in Uvalde wel af of de leeftijd voor wapenbezit niet omhoog moet. De dader moest nog tot zijn 21e wachten om biertje te drinken, maar kon wel een semi-automatisch wapen kopen. Dat vinden de mensen hier wel te ver gaan.’

Vrijdag vindt uitgerekend in Texas het jaarlijkse congres plaats van de National Rifle Association, de machtigste Amerikaanse wapenlobby. Wat staat daar te gebeuren?

‘Het is een soort wapenbeurs waarop de allernieuwste wapens worden gepresenteerd. Daar komen ieder jaar duizenden Amerikaanse wapenliefhebbers op af en dat zal na het schietdrama in Uvalde niet anders zijn. Onder meer senator Ted Cruz en de Texaanse gouverneur Greg Abbott staan op de lijst met sprekers op het congres. Zij zullen waarschijnlijk opnieuw betogen dat Amerikanen het recht hebben om zichzelf te verdedigen en dat de Democraten dat recht niet mogen afpakken.’