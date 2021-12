Texaanse rechter dwingt Biden om ‘Remain in Mexico’-beleid te hervatten

Migranten proberen in juli met behulp van mensensmokkelaars vanuit Mexico via de Rio Grande de Verenigde Staten te bereiken. Beeld AFP

Ongeveer 70 duizend asielzoekers werden door Trumps maatregel getroffen. Mexico werkte mee omdat Trump dreigde met hoge importtarieven voor Mexicaanse producten in de VS. Volgens de regering-Biden leidde de maatregel tot humanitaire wantoestanden. Zo werden asielzoekers slachtoffer van geweld en hadden zij vaak moeite een advocaat te vinden.

De regering-Biden hervat de regeling met tegenzin en probeert in elk geval de situatie van de asielzoekers in Mexico te verbeteren. Zo worden zij gevaccineerd tegen corona, krijgen ze betere bescherming tegen geweld en krijgen ze gemakkelijker toegang tot advocaten. Hun asielaanvraag zal sneller worden afgehandeld. Kwetsbare asielzoekers, zoals zwangere vrouwen of alleenstaande minderjarigen, zullen niet worden teruggestuurd naar Mexico.

Migratie-advocaten zeggen echter dat de rechten van migranten worden geschonden door de hervatting van het ‘Remain in Mexico’-beleid. Ook de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, maakt zich zorgen over de situatie van de asielzoekers aan de grens tussen Mexico en de VS. Zij noemt de nieuwe maatregelen onvoldoende.

De Amerikaanse regering hoopt nog steeds dat zij een einde kan maken aan de opvang van asielzoekers in Mexico, op een manier die toetsing door de rechter doorstaat.