Texaanse Democraat Beto O’Rourke stelt zich kandidaat voor presidentschap VS

De relatief jonge Texaan kwam vorig jaar veelvuldig in het nieuws toen hij bij de Senaatsverkiezingen de Republikein Ted Cruz bijna versloeg. Dat viel landelijk op, omdat het conservatieve Texas doorgaans kiest voor een Republikein. Ondanks unieke initiatieven als een tour langs alle 254 districten van Texas won hij niet. Wel kreeg hij in de aanloop naar de verkiezingen een enorme hoeveelheid geld van Democraten uit het hele land: ruim 62 miljoen dollar. Nog nooit eerder haalde een Congreskandidaat zoveel geld op. O’Rourke hoopt nu zijn verworven populariteit te benutten in de race om het presidentschap.

De in El Paso geboren O’Rourke meldde zijn kandidatuur via een sms-bericht aan het lokale televisiestation KTSM. ‘Ik ben trots op wat El Paso is en wat El Paso vertegenwoordigt. De stad is een voorbeeld voor het land en dat is waarom ik me kandidaat stel’, zei hij in het bericht. Later volgt nog een officiële bekendmaking, meldt Politico. In een uitgebreid interview met Vanity Fair dat dinsdag verscheen, zei O’Rourke dat hij ‘geboren is’ voor de race naar het presidentschap.