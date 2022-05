Texaanse autoriteiten erkennen fout na trage beëindiging schoolbeschieting

Agenten op straat bij de Robb Elementary School in Uvalde, na de schietpartij op 24 mei. Beeld Getty/AFP

Dinsdag rond half 12 in de ochtend, Amerikaanse tijd, reed de 18-jarige Salvador Ramos een truck in een greppel in het plaatsje Uvalde, en stapte hij naar buiten met een semi-automatisch geweer. Nadat hij eerst een kwartier lang in de buurt van de school had rondgelopen, waarbij hij omstanders beschoot, drong hij de Robb Elementary School binnen en schoot hij negentien scholieren en twee leraren dood. Pas rond 1 uur in de middag meldden agenten zijn dood.

Hoe kon dit anderhalf uur voortduren? Gisteren verdedigde Victor Escalon van de Texas Department of Public Safety het optreden van de politie nog. Volgens hem waren agenten enkele minuten na de schutter de school ingegaan, maar werden ze teruggedreven omdat Ramos het vuur opende. Hierbij zouden twee agenten zijn geraakt, zegt een anonieme politiefunctionaris tegen The New York Times. De agenten zochten dekking en riepen de hulp in van een speciaal team van de Border Patrol. Ongeveer een uur later stormde dat team het klaslokaal binnen en werd de schutter gedood.

Vrijdag gaf Steven McCraw, directeur van de Texas Department of Public Safety, echter toe dat er fouten zijn gemaakt: de agenten hadden niet zo lang moeten wachten op de Border Patrol. Volgens hem gingen ze er ten onrechte van uit dat de schutter vastzat en niemand meer kon doden. Negentien agenten stonden in een van de school. Ook zei McCraw dat meerdere kinderen en leraren gedurende de aanval het noodnummer 911 hadden gebeld, onder wie een meisje dat smeekte: ‘Stuur alsjeblieft nu de politie.’

Zwaarbewapende agenten in de buurt van de Robb Elementary School na de schietpartij op 24 mei in Uvalde, Texas. Beeld AP

Buiten hield de politie intussen wanhopige ouders en andere omstanders tegen, die agenten smeekten naar binnen te gaan. Volgens verschillende ooggetuigen trad de politie weifelend op. ‘Ze zeggen dat ze zich naar binnen hebben gehaast’, zei Javier Cazares, die zijn dochter verloor en zich naar de school spoedde toen de slachting gaande was, tegen persbureau AP. ‘Maar dat hebben wij niet gezien.’

Een moeder zegt tegen The Wall Street Journal dat ze kortstondig in de boeien werd geslagen omdat ze de politie zou hinderen. Een andere ooggetuige zegt tegen de krant dat ze zag hoe agenten pepperspray en een taser gebruikten. De Democratische parlementariër Joaquin Castro uit Texas heeft de FBI opgeroepen een uitgebreid onderzoek in te stellen naar het politieoptreden.



Volgens Escalon van de Texas Department of Public Safety richtten agenten zich op het evacueren van leerlingen en schoolmedewerkers terwijl ze de schutter op zijn plek hielden. Onduidelijk is hoeveel kinderen hadden kunnen worden gered als de politie Ramos eerder had weten uit te schakelen. De 21 slachtoffers zaten waarschijnlijk samen met de schutter opgesloten in enkele met elkaar verbonden klaslokalen.

De schutter kon mogelijk binnenkomen door een achterdeur die niet op slot zat, zei Escalon donderdag tijdens een persconferentie. Eerder meldden de autoriteiten nog dat een bewaker op Ramos zou hebben geschoten voordat hij naar binnen ging.