Teunissen pakt leiderstrui in Utrecht: ‘De sfeer is geweldig met zoveel mensen langs de weg’

Teunissen (rechts in het geel), en Bennett (helemaal links) in de sprint. Beeld AP

Het was wel even wachten op de bevestiging dat Teunissen de nieuwe leider was. Uit het zicht van de camera’s was hij al aan het uitfietsen achter de bus van de ploeg en besloot zelfs zich alvast maar te gaan omkleden. Het was niet helemaal zeker of de organisatie op volgorde van binnenkomst de plek zou bepalen in de rangschikking; de acht renners van Jumbo-Visma hadden na de ploegentijdrit van vrijdag allemaal dezelfde tijd, van hen was hij als eerste over de streep gekomen. Voordat hij van tenue kon wisselen, werd hij dan toch naar het podium geroepen.

Eigen kans

Het maakte opnieuw deel uit van een plan. Waar Gesink vrijdag op basis van zijn lange carrière in de ploeg op de streep voorrang kreeg van zijn team, mocht de Limburger, die volgend seizoen de overstap maakt naar de Belgische ploeg Intermarché Wanty Gobert, een dag later voor zijn eigen kans gaan. Voorwaarde was wel dat kopman Primoz Roglic geen tijdverlies zou lijden bij binnenkomst. Zowel Gesink als Teunissen was belast met de taak hem veilig binnen te loodsen. Het was de Sloveen zelf die hem bij het ingaan van de laatste kilometer toeriep dat hij zich kon mengen tussen de sprinters.

Teunissen noemde het aantrekken van de rode trui in eigen land nog specialer dan het geel dat hij in 2019 mocht aantrekken in de Tour de France. Toen won hij onverwacht de openingsetappe nadat de beoogde sprinter van dienst Dylan Groenewegen ten val kwam. Teunissen was er Peter Sagan te snel af. ‘Ik kijk nu al uit naar morgen. De sfeer is geweldig met zoveel mensen langs de weg.’

Volgens hem had Gesink geen enkele moeite om het rood aan hem af te staan. ‘We hebben het er van tevoren over gehad. Hij wilde graag de ploeg steunen en zei dat hij er meer dan gelukkig mee zou zijn als ik ‘m overnam. Ik wil graag het team bedanken, wat ze hadden de trui net zo goed aan iemand anders kunnen geven. Het is is heel mooi dat we kunnen zeggen: als alles goed gaat, probeer dan maar te sprinten, Mike. Dat voelen we goed aan in deze ploeg.’

Beschouwt hij het als een vroeg afscheidscadeau? ‘Nou, ik heb nog vier maanden te gaan. Ik ben bezig met deze Vuelta. Waarschijnlijk is het wel het laatste mooiste moment met de ploeg, maar wie weet komen er nog mooiere dingen de komende weken.’