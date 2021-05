Testwet ook door Eerste Kamer, De Jonge kan eindelijk aan de slag met sneltests

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de plenaire vergadering in de Eerste Kamer over onder andere over testbewijzen en quarantaineplicht. Beeld ANP, Bart Maat

Ondanks het gegroeide chagrijn over het gebruik van sneltests kan demissionair minister Hugo de Jonge ze nu dus gaan inzetten als voorwaarde voor bepaalde activiteiten.

In een stemming in de Eerste Kamer stemde een krappe meerderheid, na een marathondebat dat tot in de nacht duurde, in met de wet. De Eerste Kamer stemde ook in met de wet die een quarantaineplicht voor inkomende reizigers uit hoge risicogebieden regelt. De demissionaire coalitie van VVD, CDA, D66 en CU mag daarbij GroenLinks dankbaar zijn, dat samen met de Onafhankelijke Senaatsfractie, de sneltestwet verder als enige oppositiepartij steunde.

De steun van GroenLinks kwam overigens niet als een verrassing. In de Tweede Kamer was het dit najaar juist Jesse Klaver die zich opwierp als grote voorstanders van het grootschalig inzetten van sneltesten om de samenleving weer van het slot te krijgen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ging met die wens aan de slag, maar omdat de heropening van de samenleving ook zonder sneltests alweer gloorde toen de wet in april eindelijk af was, heerst een ‘mosterd-na-de-maaltijd’-sentiment bij een groot deel van de Kamer. Die stemde begin deze maand na veel gemopper toch in. Wel schaarde de gehele Kamer zich achter een amendement van CU om de sneltests kosteloos te houden, daar waar De Jonge graag een optie tot een eigen bijdrage van 7,50 euro in de wet had ingebouwd.

Ook eventuele sectoren die gebaat zouden kunnen zijn bij sneltesten, zijn sceptisch. Onder meer de horeca en musea zien het niet zitten met sneltesten te werken. MKB’ers stuurden maandag nog een brandbrief naar de Eerste Kamer met de oproep tegen de wet te stemmen. Zij zien in de testwet ‘een vrijbrief voor de overheid om direct invloed op de bedrijfsvoering te blijven uitvoeren.’

Maar de Eerste Kamer stemde dinsdagnacht na een lang debat, gevuld met dezelfde zorgen over het nut en tijdelijkheid van de wet die ook al in de Tweede Kamer klonken, toch in. Zo kan De Jonge nu met de sneltests aan de slag. In de tweede stap van de versoepelingen, die vorige week gezet werd, was in eerste instantie opgenomen dat overdekte doorstroomlocaties zoals musea met sneltests open zouden kunnen gaan. Omdat de wet nog niet door de Eerste Kamer was, kon deze versoepeling niet doorgaan. Alleen via ‘pilots’ worden in mei nog sneltesten ingezet, maar niet om een sector structureel eerder te openen.

In het volgende pakket versoepelingen, dat nu voor 9 juni gepland staat, kunnen de genoemde binnenlocaties ook zonder sneltests open. Wel zou De Jonge de sneltests kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het mogelijk maken van evenementen en de aanwezigheid van publiek bij sportwedstrijden.