‘Testreizigers’ Rhodos zijn weer thuis (coronavrij!). Volgende bestemming: Gran Canaria

Vanaf Schiphol vertrekken 189 vakantiegangers naar Rhodos voor een testvakantie. Beeld Joris van Gennip

De testvakantiegangers uit Rhodos zijn, omdat ze allemaal een negatieve coronatest konden overleggen, weer terug in Nederland. De afgelopen week waren ze op ‘gevangenisvakantie’ in Hotel Mitsis Grand Beach op Rhodos. Het hotel mocht niet verlaten worden en volgens vakantieganger Kelly Vos (31) mocht er steeds maximaal één toerist in de lift. Maar je kon wel hardlopen op de loopband in de fitnessruimte, een duik nemen in het zwembad en luieren in de Griekse zon.

Vos heeft zich uitstekend vermaakt in het vijfsterrenhotel. ‘Het was heel fijn om van corona af te zijn en acht dagen te relaxen met een cocktail in de zon. Er moest wel nog steeds anderhalve meter afstand gehouden worden en de mondkapjes mochten alleen maar af tijdens het zwemmen en bij het buffet.’ Op de heenvlucht moest een coronavragenlijst van meerdere pagina’s worden ingevuld en bij binnenkomst van het hotel was een temperatuurcheck verplicht.

Quarantaine

Negen reizigers moesten tijdens de reis in quarantaine op verdenking van besmetting: één reiziger moest in quarantaine toen een huisgenoot besmet bleek met corona, bij vier anderen was er onduidelijkheid bij de pcr-uitslag. De rest ging preventief in quarantaine omdat ze de kamer deelde met een coronapositief persoon. De vakantie laat volgens reisorganisatie Sunweb zien dat de protocollen goed werken. ‘Dit geeft aan wat de kracht is van georganiseerde vakanties. We zijn in staat om snel te reageren en handelen.’

Voor de reis naar Rhodos waren 25 duizend aanmeldingen. De uiteindelijk 188 gelukkigen werden uitgekozen door een notaris uit een zo divers mogelijke groep, waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren. Personen die tot de door het RIVM vastgestelde risicogroepen behoren, mochten niet mee.

Kelly Vos, vlak voor ze op het vliegtuig naar Rhodos stapt. Beeld Kelly Vos

‘Dansen tot diep in de nacht’

Dat je weer op vakantie kon, was een hele overwinning, zegt Vos. ‘Er werd gedanst op de bar tot diep in de nacht. Ik heb zelfs mijn moeder laten meegenieten door met haar te videobellen tijdens het feest.’ De groep vakantiegangers was hecht. Iedereen had het gevoel in hetzelfde schuitje te zitten, aldus Vos. ‘Wij konden flink met elkaar lachen op anderhalve meter afstand. Maar mensen spraken je ook aan als je het mondkapje even was vergeten.’

Het vijfsterrenhotel was speciaal gereserveerd voor de 188 gasten. Er waren dus geen andere toeristen. Wat ook weer covidveilig was, bijvoorbeeld bij het zwembad. Er waren genoeg ligstoelen en handdoeken. Tijdens het zwemmen was een badmuts verplicht.

Bij de maaltijden werd het eten door een ober achter plexiglas opgeschept, ook om verspilling van voedsel te voorkomen.

Voor het hotel waren de buitenlandse zonaanbidders de eerste hotelgasten sinds november. Wanneer het hotel wel ‘normaal’ opengaat, is nog onduidelijk. Van de hotelgasten ontving het personeel een fooi van duizend euro. Volgens Vos was dit een emotioneel moment: ‘Voor het eerst was te merken dat wij elkaar niet mochten omhelzen.’

Kelly Vos aan het zwembad van het hotel. Beeld Kelly Vos

Thuisquarantaine

Thuis wacht de testreizigers een vijfdaagse quarantaine, daarna moeten de deelnemers een sneltest laten afnemen. Is die negatief, dan kunnen ze hun normale leven weer oppakken. Er is geen controle of iedereen zich ook daadwerkelijk aan de thuisquarantaine houdt.

De tweede testreis staat ook al ingepland. Deze keer gaat een groep van 180 vakantiegangers naar een luxehotel op Gran Canaria. De kosten voor deze reis zijn 799 euro voor een achtdaagse vakantie. Op maandagmiddag hadden al 60 duizend mensen zich aangemeld. De vraag naar een redelijk normale vakantie is boven verwachting groot, meldt reisorganisatie TUI. De geldende maatregelen op deze reis zijn hetzelfde als bij de reis naar Rhodos, alleen mogen de vakantiegangers nu wel hun hotel verlaten. Ook Kelly Vos heeft zich weer aangemeld. ‘Ik hoop weer bij de gelukkigen te horen en de twee reizen met elkaar te kunnen vergelijken.’