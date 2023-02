Testen op corona niet meer nodig? Waarom ‘thuisblijven als je ziek bent’ volgens het OMT voldoende is

Zelftesten in de auto op een parkeerplaats. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Een mijlpaal’, noemt het OMT de nieuwste afschaling van maatregelen, hoewel het ook waarschuwt voor een onzekere toekomst, waarbij nieuwe varianten mogelijk weer voor onheil kunnen zorgen. Omdat corona nog steeds mensen ernstig ziek kan maken en zorgt voor uitval van personeel, adviseert het OMT aan het kabinet om de basisregels die gelden voor alle luchtwegvirussen extra onder de aandacht te brengen.

Wat is het nieuwe OMT-advies bij klachten?

Wie een zelftest wil doen, staat dat natuurlijk vrij. Maar bij typische luchtwegklachten is het advies in alle gevallen: blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit voelt, werk vanuit huis als dat kan, vermijd contact met mensen waarvan bekend is dat ze ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als contact niet te voorkomen is, bijvoorbeeld bij mantelzorg, draag dan een mondkapje. Daarnaast gelden de algemene hygiëne adviezen zoals hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen en zorgen voor genoeg ventilatie.

Waarom adviseert het OMT tot deze afschaling van maatregelen?

Door vaccinaties en doorgemaakte infecties heeft vrijwel iedereen in Nederland weerstand opgebouwd tegen een covid-infectie, blijkt uit onderzoek onder bloeddonoren. Het virus is volgens het OMT in een endemische fase beland. Dit betekent dat het virus weliswaar continu rondgaat onder de bevolking, maar door opgebouwde weerstand ook ‘redelijk stabiel is en daarmee een voorspelbaar epidemiologisch patroon heeft’.

Sinds de opmars van de omikronvariant gaat het virus weliswaar regelmatig hard rond, maar leidt dat tot minder ziekenhuisopnames. Het OMT signaleert dat andere luchtweginfecties, zoals influenza en het rs-virus, afgelopen najaar en winter voor vergelijkbare of zelfs grotere druk op de zorg leidde dan Covid-19. Daarom luidt het advies om maatregelen tegen corona ‘zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke maatregelen ter preventie van andere luchtweginfecties.’

Hoe reageren experts buiten het OMT?

De timing van het OMT-advies is ongelukkig, vindt Bert Mulder, arts-microbioloog bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. ‘Carnaval en wintersport zijn een feest voor corona. Om dan nu met een advies over afschaling van maatregelen te komen, is niet handig.’

Alma Tostmann, epidemioloog bij Radboud UMC, sluit zich hierbij aan. ‘Mensen denken al snel ‘hoera, het is voorbij’. Het is zo moeilijk om dit genuanceerd te communiceren. Tegelijkertijd zorgt corona natuurlijk voor veel minder problemen dan een paar jaar geleden, dus het is ook logisch dat je afschaalt en je regelmatig afvraagt hoeveel publiek geld de bestrijding van dit ene virus waard is.’

Ze vindt het beeld dat covid nu tot een zorgdruk leidt die vergelijkbaar is met andere luchtwegvirussen te kort door de bocht. ‘Influenza en het rs-virus geven in de winter een kortstondige toename van patiënten in de ziekenhuizen. Covid doet dit nog steeds het hele jaar door, met afgelopen jaar elke twee tot drie maanden een golf.’

Beide experts wijzen ook op de situatie voor kwetsbare mensen, die zien hoe hun omgeving het virus steeds minder serieus neemt. Tostmann: ‘Terwijl corona ook risico’s met zich meebrengt die zich onderscheiden van andere luchtwegvirussen, zoals post-covidsyndroom.’

Momenteel gebruiken veel zorgverleners nog preventief een mond-neusmasker als ze binnen een afstand van 1,5 meter van patiënten moeten komen. Dat is volgens het OMT in de huidige epidemiologische fase over het algemeen niet meer nodig.’ Mulder vindt dit een verkeerd signaal. ‘Zeker in een ziekenhuis wil je uitdragen dat je de kwetsbaarsten maximaal wil beschermen. Wat dat betreft doen de Duitsers dat beter.’