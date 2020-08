Testcapaciteit voor corona wordt uitgebreid, minister schakelt hulp Duitsers in

Militairen staan klaar om reizigers uit risicogebieden te testen op Schiphol. Beeld Sem van der Wal / ANP

Dat schrijft De Jonge in een brief die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook de capaciteit voor bron- en contactonderzoeken door de GGD naar de verspreiding van besmettingen wordt de komende maanden flink opgeschaald.

Nu voeren GGD’s dagelijks vijfhonderd bron- en contactonderzoeken uit. Vanaf 1 september moeten dat er duizend per dag worden en eind september 1.500. Daarvoor worden onder andere de Alarmcentrales en het Rode Kruis ingeschakeld.

Vakantiegangers

Donderdag werd bekend dat de testcapaciteit in Nederland ernstig onder druk staat omdat laboratoria middelen tekortkomen om testen te analyseren. Nu kunnen in Nederland dertigduizend testen per dag worden uitgevoerd. Maar de vraag naar testen groeit enorm, schrijft De Jonge. Op de drukste dag vorige week werden 40 procent meer testen afgenomen dan een week eerder.

Dat komt volgens de minister vooral doordat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van testen. Daarnaast leidt de terugkeer van vakantiegangers uit risicogebieden tot extra testaanvragen. Ook willen werkgevers vaker werknemers laten testen en neemt de vraag naar testen onder topsporters toe.

Door die snelle toename voelde de minister zich deze week gedwongen de GGD’s te vragen te wachten met de uitbreiding van testlocaties en voorrang te geven aan regio’s met hoge infectiedruk. Ook de teststraat op Schiphol, die om 18 uur dicht gaat, wordt voorlopig niet opgeschaald.

Minister Hugo de Jonge (midden), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, half augustus in gesprek met medewerkers van decoronateststraat op Schiphol. Beeld Ramon van Flymen / ANP

De Jonge verwacht dat door de inschakeling van buitenlandse laboratoria en de aankoop van nieuwe machines en materialen capaciteitsproblemen snel kunnen worden opgelost. Ook kunnen meer testen worden verwerkt door gebruik te maken van nieuwe technieken, zoals de ‘pooling-methode’: daarmee kunnen meerdere monsters tegelijk worden geanalyseerd. Op die manier kunnen op termijn dertienduizend extra testen per dag worden uitgevoerd.

Verdubbeling

Volgens schattingen van het RIVM moet de Nederlandse testcapaciteit tegen het einde van dit jaar ruimschoots zijn verdubbeld tot 70 duizend. Ondanks de uitbreiding van de capaciteit sluit De Jonge niet uit dat er de komende maanden een tekort aan testen kan ontstaan. In dat geval zullen sommige doelgroepen en/of regio’s voorrang moeten krijgen, schrijft hij. De minister wil het Outbreak Management Team daarover advies vragen.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten in Nederland zich laten testen. In een volgende fase moeten ook mensen zonder klachten die een hoog risico hebben op besmetting zich kunnen laten testen. Dan gaat het bijvoorbeeld om reizigers uit risicogebieden, mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoeken van de GGD of werknemers met kwetsbare beroepen zoals in de zorg en het onderwijs. Daar is Nederland nu nog niet klaar voor, aldus De Jonge. Uiteindelijk moet iedereen op grote schaal getest kunnen worden.