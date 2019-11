Tesla’s ‘onverwoestbare’ pick-up maakt nogal broze eerste indruk

Tesla-topman Elon Musk. Beeld AFP

Tijdens een demonstratie van de nieuwe Cybertruck in Los Angeles gooide hoofdontwerper Franz von Holzhausen tot twee keer toe een fikse ster in de ‘onbreekbare’ zijruiten van de nieuwkomer. ‘Er is ruimte voor verbetering’, aldus een duidelijk in verlegenheid gebrachte Musk.

Tesla’s ‘onverwoestbare’ elektrische truck moet over twee jaar de concurrentie aangaan met pick-ups van merken als GM en Ford. De markt voor dit type voertuig is zeer profijtelijk en omvangrijk: Fords F-150 is ’s werelds best verkochte auto – dus niet de best verkochte pick-up, maar de best verkochte personenwagen. In Europa, met zijn strenge eisen voor CO2-uitstoot, doen deze monsterlijke wagens weinig, maar in de VS zijn ze niet aan te slepen. Tesla hoopt met zijn steampunkachtige ontwerp een graantje van de nog immer groeiende markt mee te pikken.

Musk benadrukte bij de presentatie donderdagnacht dat zijn truck anders is. Natuurlijk omdat het voertuig elektrisch is, maar ook vanwege het ontwerp met een puntdak en die veronderstelde onverwoestbaarheid dus. Volgens Musk wordt zijn Cybertruck straks uit hetzelfde sterke roestvrijstalen materiaal gemaakt als de raket die over enkele jaren vracht en mogelijk astronauten naar de maan en daar voorbij moet brengen. Overigens begaf een prototype van deze reuzeraket het deze week op jammerlijke wijze tijdens een druktest.

Een elektrische versie van de populaire pick-up kan helpen de CO2-uitstoot van dit type voertuigen flink terug te dringen. Voordeel van de enorme accu’s die het voertuig krijgt, is dat deze eventueel gebruikt kunnen worden als oplader voor zwaardere elektrische werktuigen die tevens makkelijk in de grote laadruimte passen. Volgens Musk krijgt de truck diverse ‘stopcontacten’ waarop apparatuur aangesloten kan worden.

De truck met de grootste accu moet straks 800 kilometer ver komen. Prijzen variëren van veertig- tot zeventigduizend dollar (63 duizend euro). De gemiddelde verkoopprijs van conventionele pick-uptrucks in de Verenigde Staten is nu vijftigduizend dollar.

(Correctie: eerder stond hier dat prijzen begonnen bij vijftigduizend dollar.)

Het is overigens nog maar de vraag of de truck straks echt wordt uitgevoerd met gepantserd glas: als de ruiten niet ingeslagen kunnen worden, kunnen inzittenden het voertuig mogelijk niet verlaten als het te water raakt.

Bij Ford en GM zullen ze de komst van de Tesla-truck vermoedelijk zonder angst en beven tegemoet zien. ‘Het is een nicheproduct’, stelde Matt DeLorenzo van de invloedrijke marktonderzoeker Kelley Blue Book. En concurrentie is onderweg: Ford werkt aan een volledig elektrische versie van de F-150 en nieuwkomer Rivian hoopt eind volgend jaar een elektrische pick-up op de markt te brengen. GM is van plan in 2021 een volledig elektrische pick-up te lanceren.