Tesla’s bonkige Cybertruck komt eind volgend jaar eindelijk in productie

De Tesla Cybertruck rolt eind volgend jaar van de productieband.

Tesla bouwt in Texas een fabriek voor de productie van de bonkig vormgegeven Cybertruck. Andere Tesla-modellen voor de Amerikaanse markt worden nu nog gebouwd in de fabriek in Fremont, Californië.

Twee jaar geleden maakte Musk bekend dat hij wilde vertrekken uit Californië, vooral uit onvrede over de gedwongen tijdelijke sluiting van zijn fabriek tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie. Volgens Musk worden bedrijven in de staat Texas minder tegengewerkt. Een deel van de productie vindt nu inderdaad plaats in Texas.

Ster in de ruiten

Bij de presentatie van de pick-up, nu drie jaar geleden, gooide hoofdontwerper Franz von Holzhausen tot twee keer toe een fikse ster in de volgens Musk ‘onbreekbare’ zijruiten van zijn voertuig. ‘Er is ruimte voor verbetering’, aldus een duidelijk in verlegenheid gebrachte Musk destijds.

Pick-uptrucks zijn mateloos populair in de Verenigde Staten. De Ford F-150 was jarenlang de best verkochte auto ter wereld. Diverse fabrikanten hebben na de aankondiging van Tesla snel volledig elektrische pick-ups ontworpen, om hun lucratieve markt te beschermen. Door veel vertragingen, onder meer met de ontwikkeling van een nieuw type accu-cel, is Tesla nu een relatieve laatkomer. Tesla is onlangs naar eigen zeggen ook begonnen met de productie van de elektrische truck Semi.